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Niet meer leverbaar
9005XVGB1
Type lamp: HB3
12 V, 60W
Tot 10 G trillingsbestendig getest
Tot 130% meer helderheid
Aantal lampen: 1
Perfecte verlichting is vooral belangrijk in de verte – meestal 75 tot 100 meter vóór uw voertuig. Philips X-tremeVision G-force biedt tot wel 130% meer helderheid zodat u beter kunt zien. Hierdoor kunt u obstakels en potentiële gevaren eerder herkennen dan met de meeste andere halogeenkoplampen.
Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn een standaard voor autoverlichting dankzij de geoptimaliseerde high-precision gloeidraadtechnologie, hogedrukgasvulling van tot wel 13 bar, high-precision coating en hoogwaardig UV--kwartsglas. Ze zijn ontwikkeld voor geweldige prestaties en hoge zichtbaarheid.
Het heldere witte licht tot 3450 Kelvin is witter dan het licht van standaardkoplampen. De gepatenteerde Gradient Coating-technologie van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en een zeer aangename rijervaring in het donker.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb