ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles

Niet meer leverbaar

X-tremeVisionXenon autolamp

85415XVS1

3.8
| (257) Reviews & awards
Veiligheid boven alles
Deze krachtige xenonverlichting biedt meer zicht voor optimale helderheid en zichtbaarheid om ook aan de vereisten van veeleisende bestuurders tegemoet te komen. Philips Xenon X-tremeVision is een goede keuze voor bestuurders.
Bekijk alle voordelen

Tot 50% meer zicht

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: D1S

  • Verpakking van 1

  • 85 V, 35W

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Bekroonde autolampfabrikant

Bekroonde autolampfabrikant

Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.