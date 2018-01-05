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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
49PUS7909/12
Niet meer leverbaar
Wat kan ik doen als een app in een TV van Philips niet werkt?
Wat te doen als de TV vast loopt of opnieuw op blijft starten (reboot en freeze)?
Wat te doen als het LED-lampje op de TV knippert in een herhalend patroon?
Wat te doen als de televisie niet kan worden ingeschakeld?
Wat te doen als Smart TV niet toegankelijk is?
Hoe kan de software van de Philips-TV worden bijgewerkt via USB?
Hoe de TV met internet te verbinden?
Hoe de software van de tv bijwerken? Software update - via het tv-menu
Hoe apps te streamen naar de Android TV met Google Cast?
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