In eerste instantie ging ik kijken voor de 6401 maar in de winkel zag ik het verschil in beeld, vooral de rust met een 100Hz model en daarom is deze, de 49PUS6561/12 het geworden. Het 3 zijdig Ambilight is in de praktijk gelukkig minder heftig dan waar ik voor vreesde en je kunt het op vele modi instellen. De kritiekpunten die ik tot nu heb gelezen kan ik NIET onderschrijven. Misschien dat de instellingen nog verder verfijnd kunnen worden met een kalibratie maar dat komt nog wel. Audio kwaliteit vind ik niet zo belangrijk, wij gebruiken een soundbar voor al het geluid in de woonkamer, dus ook voor de TV. Installeren ging heel makkelijk, hij vond zelf de software updates en voordat ik het wist draaide het geheel. Installeren van apps gaat ook snel. In vergelijk met onze vorige Smart TV heeft deze wel ARC, scheelt weer een (optisch) kabeltje met de soundbar en de interactie tussen soundbar en TV is nu ook een feit. De ondersteunings informatie op de Philips website vind ik zeer prettig, overzichtelijk en duidelijk.