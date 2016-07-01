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Niet meer leverbaar
43PUS6401/12
Ultraslanke 4K LED-TV met Android TV
Design en functionaliteit komen samen in de Philips 6400-serie. Op deze televisie met minimalistische standaard komt het beeld volledig tot leven dankzij 4K Ultra HD- en Pixel Plus Ultra HD-beeldkwaliteit. Met Android TV zijn uw entertainmentopties vrijwel eindeloos.
108 cm (43")
4K Ultra HD-LED TV
Quad Core, 8GB (uitbreidbaar)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ervaar 4K Ultra HD-scherpte met de Philips Pixel Plus Ultra HD-engine. Deze optimaliseert de beeldkwaliteit voor vloeiende beelden met ongelooflijk veel details en diepte. Geniet keer op keer van scherpere 4K-beelden met helderder wit en dieper zwart.
Uw woning is meer dan een huis, dus waarom geen TV kiezen die ook warm en uitnodigend is? De unieke Ambilight-technologie van Philips maakt uw scherm breder en uw kijkervaring meeslepender door aan beide kanten van de TV een extra brede gloed op de muur uit te stralen. Kleur, actie en spanning spatten van het scherm uw kamer in, voor een buitengewone kijkervaring.
Cloud Gaming biedt u een ruime onlinecatalogus van hoogwaardige games voor alle leeftijden, voorkeuren en moeilijkheidsniveaus. Kies gewoon een game en speel deze op uw TV!
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3.6
van 5
395
Reviews & awards
Frits18
01/07/2016
België
zeer mooi toestel
Mooie TV goed beeld makkelijk in te stellen en prijs kwaltijd is zeer goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 43PUS6401 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 43PUS6401 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Gerard73
01/06/2016
België
Prachtig beeld
Ik was al gewend aan ambilight ,heb nu een 49 inch gekocht ,waarvan Ambilight nu nog mooier is en gebruiks vriendelijk tv.Beeldkwaliteit is uitmuntend. Ik kan het een ieder aanraden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 49PUS6401 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 49PUS6401 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Nicolaas51
11/05/2021
Nederland
Meer dan prima
W at een mooi beeld. ❤ ambilight . Nooit meer anders. Niks op aan te merken
Voordelen
Alleen maar
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor 6000 series 43PUS6401 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Datum gebruik 2020-11-11
Deze review is gemaakt voor 6000 series 43PUS6401 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Datum gebruik 2020-11-11
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Uw Amazon-apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. (De Amazon-apps werken momenteel alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk)