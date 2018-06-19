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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
40PFK4100/12
Niet meer leverbaar
Hoe de volgorde van de zenders opnieuw in te stellen?
Wat is DiSEqC?
Kan mijn TV signalen van twee verschillende satellieten ontvangen?
Wat is DVB-S/DVB-S2 en biedt mijn TV hiervoor ondersteuning?
Wat te doen als de TV vast loopt of opnieuw op blijft starten (reboot en freeze)?
Wat te doen als het LED-lampje op de TV knippert in een herhalend patroon?
Wat te doen als de televisie niet kan worden ingeschakeld?
Wat te doen als de TV niet reageert op de infrarood afstandsbediening?
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-S-signaal]
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-C-signaal]
Hoe het model-/productnummer van de TV te vinden?
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-T-signaal]
Wat moet u doen als het bericht "Philips-server niet gevonden wordt" verschijnt?
Wat te doen als er moeilijkheden zijn bij het het maken van een draadloze verbinding?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product