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Niet meer leverbaar
40PFK4100/12
Slanke Full HD LED-TV
De juiste TV voor vandaag en morgen: de slanke Full HD LED-TV met Digital Crystal Clear uit de Philips 4100-serie. Ervaar levendige beelden, helder geluid en alle functies die u nodig hebt, zoals handige extra USB- en HDMI-poorten.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
DVB-T/C/S/S2
Perfect Motion Rate combineert de weergavetechnologie van Philips met geavanceerde digitale videoverwerkingstechnieken om de kwaliteit van elk beeldje te verbeteren. U ervaart ultieme scherpte en vloeiende bewegende beelden, of u nu van games, sportevenementen vol snelheid of actiefilms houdt.
Een televisie met moderne, verfijnde lijnen verdient een standaard die boven de gewone uitstijgt. Daarom maakten de ontwerpers bij Philips-TV deze unieke open standaard, die perfect in uw interieur past.
Traditionele TV's hebben een brede rand zoals de lijst bij een schilderij. Onze ultrasmalle rand is modern en dun.
3.8
van 5
36
Reviews & awards
hendrikuitoostende
21/01/2016
België
Geverifieerde koper
goed behalve enkele puntjes
had problemen om bevoorbeeld een zender te herbenoemen. (is gelukt maar niet zoals uitgelegd in de handleiding !!) ook zenders herklasseren (volgorde naar eigen wens) gaat niet ! heb het produkt niet zelf gekocht maar kado gekregen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV
jozua
19/10/2015
België
Geverifieerde koper
Het is een wereld van verschil met de beeldbuis TV
Ik heb te lang gewacht om de beeldbuis TV te vervangen door een platscherm TV. Het is een wereld van verschil van kleuren en beeldscherpte. Het scherm van het nieuwe toestel is nu ook groter dan voorheen, en dit is minder vermoeiend voor de ogen. Een echte weldaad!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4100 Slanke Full HD LED-TV
Luca57
14/10/2015
België
Geverifieerde koper
uitmuntend tv-toestel
is mijn 5de tv toestel op rij van Philips en eerlijk gezegd....ongelooflijk en uitmuntende tv, opzettelijk gekozen voor géén Smarttv dus bij deze geen overaanbod van toeters en bellen Heel de familie is laaiend enthoussiast over onze "nieuwe aanwinst" en eelijk gezegd doet Philips wat ze aankondingen:zij maken inderdaad de BESTE tv's
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 48PFK4100 Slanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 48PFK4100 Slanke Full HD LED-TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.