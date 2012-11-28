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Niet meer leverbaar
12342XV+B1
Type lamp: H4
Verpakking van 1
12 V, 60/55W
Meer licht
Het heldere witte licht (tot 3500 K) is witter dan het licht van standaard koplampen. De gepatenteerde Gradient Coating Technology™ van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en comfort.
Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige lamp.
Met een combinatie van meer zicht en een hogere kleurtemperatuur biedt Philips X-tremeVision een zeer goede lichtstraal in het aanbod van halogeenlampen.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb