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Niet meer leverbaar

6000 seriesUltraslanke FHD-TV met Android™

32PFS6401/12

3.4

| (98) Reviews & awards

Ultraslanke FHD LED-TV met Android TV

Hoogwaardige looks in een compact ontwerp. De Philips 6400-serie biedt full HD-beeldkwaliteit op een 32 inch scherm. Deze smart-TV heeft alle functies die u van een groter model zou verwachten, zoals Android TV, Google Cast en Spotify.

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99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met tweezijdig Ambilight

Ultraslanke FHD LED-TV met Android TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-TV

  • Dual Core, 8 GB (uitbreidbaar)

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Cloud Gaming: hoogwaardige games voor alle leeftijden

Cloud Gaming biedt u een ruime onlinecatalogus van hoogwaardige games voor alle leeftijden, voorkeuren en moeilijkheidsniveaus. Kies gewoon een game en speel deze op uw TV!

Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelofelijk contrast

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

Ambilight verandert voorgoed de manier waarop u TV kijkt

Ambilight verandert voorgoed de manier waarop u TV kijkt

Uw woning is meer dan een huis, dus waarom geen TV kiezen die ook warm en uitnodigend is? De unieke Ambilight-technologie van Philips maakt uw scherm breder en uw kijkervaring meeslepender door aan beide kanten van de TV een extra brede gloed op de muur uit te stralen. Kleur, actie en spanning spatten van het scherm uw kamer in, voor een buitengewone kijkervaring.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

98

Reviews & awards

09/03/2017

België

België

excellent toestel

Is ons tweede Philips-tv en voldoet volledig aan onze wensen. Gebruik het toestel ook als pc-monitor.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 32PFS6401 Ultraslanke FHD-TV met Android™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 32PFS6401 Ultraslanke FHD-TV met Android™

24/09/2017

Nederland

Nederland

Mooi,compact en gebruiksvriendelijk

Zeer mooie en gebruiksvriendelijke smart tv met netflix knop. Ambilight prachtig. 1 Nadeel :Zoeken op You Tube lastig want elke letter moet apart heel toetsenbord langs op de tv zelf. Had graag toetsenbord op achterkant afstandsbediening gezien. Kan wel streamen via computer of tablet maar dan gebruik je 2 apparaten tegelijk voor hetzelfde. Dan kan ik net zo goed You Tube op de tablet blijven kijken.Er is nieuwere versie van deze tv de 32PFS402/12 en misschien kan deze het wel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 32PFS6401 Ultraslanke FHD-TV met Android™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 32PFS6401 Ultraslanke FHD-TV met Android™

30/04/2017

Nederland

Nederland

Prima apparaat

Prima apparaat, beschaafde afmetingen, alleszins schappelijk geprijsd. Het enige waar iets op aan te merken valt is dat de Android waarop het apparaat draait nogal ingeperkt is - het aantal apps dat geïnstalleerd kan worden is gering. Maar het is tenslotte een TV, geen computer...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 32PFS6401 Ultraslanke FHD-TV met Android™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 32PFS6401 Ultraslanke FHD-TV met Android™

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.

  3. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  4. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  5. Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.

  6. Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.

  8. Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.

  9. Uw Amazon-apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. (De Amazon-apps werken momenteel alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk)