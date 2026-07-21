Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
LCD-monitor met HDMI, audio, SmartTouch
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
244E1SB/00
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Lokale reclamefolder
Gebruikershandleiding
Alles (1)
Wat moet ik doen als ik mijn monitor installeer en de volgende tekst wordt weergegeven: 'Cannot display this video mode' (Kan deze videomodus niet weergeven)?