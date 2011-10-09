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Niet meer leverbaar
Groot HDMI-scherm voor Full HD-entertainment
Dit 16:9 1080p Full HD-scherm levert topprestaties voor optimaal entertainment! Met HDMI- en DVI-ingangen, niet-zichtbare stereoaudio en een aantrekkelijke glansafwerking biedt de 244E1 alles wat u maar kunt wensen.
61 cm (24") E-line, breedbeeld
1920 x 1080 Full HD
SmartTouch-toetsen zijn intelligente, aanraakgevoelige pictogrammen in plaats van gewone knoppen. SmartTouch-toetsen reageren op de lichtste aanraking en schakelen bijvoorbeeld uw monitor in of maken het beeld helderder met behulp van SmartImage Lite. Bij activering lichten de SmartTouch-pictogrammen op om aan te geven dat uw opdrachten worden uitgevoerd.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.
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4.5
van 5
20
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
maube
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Janni27
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sarandraith
03/10/2011
United Kingdom
An elegant design and top-quality 24" HD Monitor
I have been using the Philips 244E1SB monitor for a while now, every day of work. It has never once failed to fulfil its' features, functionality or display requirements, even with multiple inputs to compete with the use it takes. We ordered three for our small team and they have not failed to impress us or co-workers with how impressive they deal with a variety of outputs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch