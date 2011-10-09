ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Productfoto bovenkant linksvoor
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto bovenkant linksvoor
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met HDMI, audio, SmartTouch

244E1SB/00

4.5

| (20) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Groot HDMI-scherm voor Full HD-entertainment

Dit 16:9 1080p Full HD-scherm levert topprestaties voor optimaal entertainment! Met HDMI- en DVI-ingangen, niet-zichtbare stereoaudio en een aantrekkelijke glansafwerking biedt de 244E1 alles wat u maar kunt wensen.

Bekijk alle voordelen

Groot HDMI-scherm voor Full HD-entertainment

  • 61 cm (24") E-line, breedbeeld

  • 1920 x 1080 Full HD

Stijlvolle SmartTouch-toetsen

SmartTouch-toetsen zijn intelligente, aanraakgevoelige pictogrammen in plaats van gewone knoppen. SmartTouch-toetsen reageren op de lichtste aanraking en schakelen bijvoorbeeld uw monitor in of maken het beeld helderder met behulp van SmartImage Lite. Bij activering lichten de SmartTouch-pictogrammen op om aan te geven dat uw opdrachten worden uitgevoerd.

SmartContrast 25.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

Full HD LCD-scherm, resolutie van 1920 x 1080p

Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

20

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

An elegant design and top-quality 24" HD Monitor

I have been using the Philips 244E1SB monitor for a while now, every day of work. It has never once failed to fulfil its' features, functionality or display requirements, even with multiple inputs to compete with the use it takes. We ordered three for our small team and they have not failed to impress us or co-workers with how impressive they deal with a variety of outputs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.