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  • Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
  • Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
  • Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
  • Elegant scherm voor nog meer kijkgenot

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

237E4LSB/00

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Elegant scherm voor nog meer kijkgenot
Ervaar prachtige LED-beelden met natuurlijke kleuren op dit elegante en slanke beeldscherm.
Bekijk alle voordelen

Elegant scherm voor nog meer kijkgenot

  • E Line

  • 58,4 cm (23")

  • Full HD-scherm

LED-technologie voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

SmartImage Lite voor betere weergave op LCD-schermen

SmartImage Lite is een exclusieve combinatie van toonaangevende, door Philips ontworpen technologieën die de inhoud van uw scherm analyseert. Afhankelijk van het door u gekozen scenario verbetert SmartImage Lite op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging, de scherpte en de tekst van teksttoepassingen, afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties. En dat alles in real time en met één druk op de knop.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

24/08/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

01/09/2013

Italia

Italia

prodotto eccelllente

ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

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