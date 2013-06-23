TrueVision: weergaveprestaties van laboratoriumkwaliteit

TrueVision is een toonaangevende testtechnologie van Philips voor het nauwkeurig afstellen van monitoren. Het omvat een uitgebreid proces dat ervoor zorgt dat de weergaveprestaties van monitoren voldoen aan een norm die vier keer zo streng is als de norm die Microsoft hanteert bij Vista. De norm is van toepassing op alle monitoren die de fabriek verlaten en wordt dus niet slechts steekproefsgewijs toegepast. Philips is het enige bedrijf dat zoveel moeite doet om ervoor te zorgen dat elke nieuwe monitor voldoet aan dit hoge niveau van kleurcorrectheid en beeldkwaliteit.