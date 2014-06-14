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Niet meer leverbaar

BrillianceIPS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

229C4QHSB/00

5
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Verbluffend mooi
De nieuwe Philips Blade 2-monitor met een stijlvolle, ultraslanke vormgeving en breed IPS-beeldscherm is perfect voor briljante prestaties
Bekijk alle voordelen

Ultraplat hoogwaardig IPS-scherm

Verbluffend mooi

  • Blade 2

  • 54,6 cm (21,5")

  • Full HD-scherm

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

Stijlvol, ultraslank ontwerp voor een moderne look

Nieuwe serie Philips-monitoren met de nieuwste ultraslanke LED-verlichting, waardoor de ontwerpen slanker zijn dan voorheen. Dankzij dit slanke ontwerp zien de monitoren er niet alleen mooi uit, maar besparen ze ook ruimte op uw bureau.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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