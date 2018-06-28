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Niet meer leverbaar
LED-HL [~H7]
6500 K
Tot 200% helderder licht<br>
Geavanceerd autosysteem
Rijden in het donker is veeleisend, dus vertrouwt u op uw koplampen. Zicht naar voren en om u heen zijn beide belangrijk om uw rijvermogen te verbeteren en veiliger te rijden. De Philips X-tremeUltinon LED-koplampen voor auto's geven een intens felle straal waardoor uw zicht met 200% verbetert. Wanneer u dit daglichteffect hebt ervaren, wilt u nooit meer iets anders dan LED. Hoe meer u kunt zien, hoe beter u presteert, hoe sneller u reageert en hoe veiliger u bent. Dus laat de duisternis niet winnen, kies voor Philips en rijd 's nachts met meer vertrouwen en controle.
De Philips X-tremeUltinon LED-koplampen op basis van LUXEON-technologie voor de auto-industrie produceren met een kleurtemperatuur van tot 6500 Kelvin een helderwitte straal die lijkt op daglicht. Met een helderder zicht bent u beter in staat obstakels te zien en de perfecte rijlijn te volgen. En omdat u zonder extra inspanning het terrein voor u kunt zien, zorgt feller licht voor een comfortabelere en leukere rit 's nachts.
Net zoals onze ogen een beeld van onze ziel geven, zeggen koplampen veel over uw auto. Als u uw stijl graag wilt upgraden zonder een nieuwe auto te kopen, is het upgraden van uw koplampen een slimme aankoop. Uw auto is een uitdrukking van wie u bent, dus toon stijl met Philips LED-koplampen. In plaats van geel licht krijgt u een helder, wit en modern licht. Slimme bestuurders kiezen voor die hoogwaardige uitstraling met de superieure stijl van de Philips LED-koplampen.
4.1
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
14/10/2019
Portugal
Geverifieerde koper
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Voordelen
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Nadelen
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Nicoladis
19/08/2019
Italia
Eccezionale
Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.