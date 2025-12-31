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Niet meer leverbaar
12898RX2
LED-RED [~P21W]
Aantal lampen: 2
12 V, intens rood
Geavanceerd autosysteem
Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Wanneer slechte weersomstandigheden het zicht verminderen, wordt de noodzaak van heldere en levendige signaallampen nog belangrijker. Philips X-tremeUltinon LED-signaallampen zorgen voor een helder daglichteffect en tot 6000 K voor achteruitrij- en parkeerlichten. Met intensere kleuren voor draai- en stoptoepassingen, direct aanspringende LED's en gelijkmatig en goed gericht licht geeft u andere weggebruikers de essentiële extra tijd om te reageren op uw bewegingen.
Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.
Gloeilampen hebben tijd nodig voordat ze volledig oplichten en optimaal presteren. LED-lampen daarentegen 'springen direct aan'. Het scheelt slechts fracties van een seconde, maar bij krachtig remmen is elke seconde levensbelangrijk. Bijvoorbeeld, bij 100 km/u komt vier tiende van een seconde verschil in reactietijd overeen met een 11 meter afstand. Dat is ongeveer 2,5 autolengte. Met Philips LED-remlichten weet de bestuurder achter u het direct zodra u besluit te remmen.
Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.