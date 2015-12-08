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X-tremeUltinon LEDBinnenverlichting en signaallamp auto

127996000KX2

4.5
| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Helder en stijlvol
Kies voor de heldere Philips X-tremeUltinon LED T10-binnenverlichting en -koplampen om veilig en stijlvol te rijden. Ze zijn krachtig, nauwkeurig en modern, en het keramiek is hittebestendig.
Bekijk alle voordelen

Krachtige, duurzame, levendige LED-signalering

Helder en stijlvol

  • Type lamp: W5W

  • 12 V, 6000 K daglichteffect

  • CeraLight-prestaties

  • Aantal lampen: 2

Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Wanneer slechte weersomstandigheden het zicht verminderen, wordt de noodzaak van heldere en levendige signaallampen nog belangrijker. Philips X-tremeUltinon LED-signaallampen zorgen voor helder daglichteffect en tot 6000 K voor achteruit en 8000 K voor parkeerlicht. Met meer intense kleuren voor draai- en stoptoepassingen, direct aanspringende LED's en gelijkmatig en goed gericht licht geeft u andere weggebruikers de essentiële extra tijd om te reageren op uw bewegingen.

Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.

CeraLight keramische hitte- en trilbescherming

Philips CeraLight-technologie is een unieke gepatenteerde behuizing op basis van keramiek, ontworpen om de LED-onderdelen te isoleren tegen schade door hitte en trillingen. Deze innovatie beschermt tegen vroegtijdig defecten. Een met CeraLight uitgeruste T10-lamp is gemaakt om langdurig mee te gaan en bestuurders te voorzien van duurzamere verlichting.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2
1

08/12/2015

Deutschland

Deutschland

Kaufempfehlung

Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb

15/07/2020

Italia

Italia

PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO

Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!

Voordelen

luminosità e funzionamento

Nadelen

nessuno

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

18/03/2016

France

France

parfait

Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.