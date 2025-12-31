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Niet meer leverbaar
12794UNIX2
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6500 K
Tot 200% helderder licht
Geavanceerd autosysteem
De Philips X-tremeUltinon LED-mistlampen op basis van LUXEON-technologie voor de auto-industrie produceren met een kleurtemperatuur van tot 6500 Kelvin een helderwitte straal die lijkt op daglicht. Met een helderder zicht bent u beter in staat obstakels te zien en de perfecte rijlijn te volgen. En omdat u zonder extra inspanning het terrein voor u kunt zien, zorgt feller licht voor een comfortabelere en leukere rit 's nachts.
Net zoals onze ogen een beeld van onze ziel geven, zeggen koplampen veel over uw auto. Als u uw stijl graag wilt upgraden zonder een nieuwe auto te kopen, is het upgraden van uw koplampen een slimme aankoop. Uw auto is een uitdrukking van wie u bent, dus toon stijl met Philips LED-mistlampen. In plaats van geel licht krijgt u een helder, wit en modern licht. Slimme bestuurders kiezen voor die hoogwaardige uitstraling met de superieure stijl van de Philips LED-koplampen.
De beste autolampen zijn niet degene die simpelweg het sterkste licht geven. Steeds helderdere LED-lampen voor auto's maken is niet moeilijk. Wat u met dat extra licht doet is het belangrijkst. Een ongecontroleerde heldere lichtstraal is niet ideaal voor het rijden en kan een gevaarlijke schittering creëren. De Philips LED-mistlampen met SafeBeam-technologie concentreren het licht op de plek waar u het nodig hebt. De uniforme en nauwkeurige straal is ontwikkeld naar aanleiding van de wetgevingen inzake veiligheid op de weg voor halogeenkoplampen. Met een nauwkeurigere controle van licht verbetert uw zicht waardoor u een betere en veiligere nachtrijder wordt.
Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.