ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Helder en stijlvol
  • Helder en stijlvol
  • Helder en stijlvol
  • Helder en stijlvol
  • Helder en stijlvol
  • Helder en stijlvol

Niet meer leverbaar

X-tremeUltinon LEDsignaallamp auto

12763X2

Helder en stijlvol
Voor veilig rijden anno nu kiest u voortaan de heldere amberkleurige Philips X-tremeUltinon LED-knipperlichten [~WY21W]. Ze zijn krachtig, nauwkeurig en zien er goed uit. Zo wordt u beter gezien en kunt u veilig rijden in stijl.
Bekijk alle voordelen

Krachtige, duurzame, levendige LED-signalering

Helder en stijlvol

  • LED-T20-AMB [~WY21W]

  • Aantal lampen: 2

  • 12 V, intens oranje

  • Geavanceerd autosysteem

Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Wanneer slechte weersomstandigheden het zicht verminderen, wordt de noodzaak van heldere en levendige signaallampen nog belangrijker. Philips X-tremeUltinon LED-signaallampen zorgen voor een helder daglichteffect en tot 6000 K voor achteruitrij- en parkeerlichten. Met intensere kleuren voor draai- en stoptoepassingen, direct aanspringende LED's en gelijkmatig en goed gericht licht geeft u andere weggebruikers de essentiële extra tijd om te reageren op uw bewegingen.

Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.

Intens oranje richtingaanwijzers om beter gezien te worden

De LED-richtingaanwijzers van Philips hebben een levendige oranje kleur die het voor andere verkeersgebruikers duidelijk maakt wat u van plan bent. Dankzij het intens oranje licht zijn u en de mensen om u heen veiliger.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.