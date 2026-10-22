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12342WVUB1
Strakke, onweerstaanbare look
Philips WhiteVision ultra H4, met de nieuwste coating, bieden prachtig licht van 4200 Kelvin. Dit zijn onze witste halogeenlampen die wettelijk zijn toegestaan op de weg — de perfecte keuze als u gaat voor een coole, stijlvolle look.
Type lamp: H4
12 V, 55/60W
Tot 60% meer zicht
Tot 4200 K
Aantal lampen: 1
Met maximaal 4200 Kelvin zorgt het scherpe, witte licht van de Philips WhiteVision ultra-koplampen voor een duidelijke vooruitgang in de uitstraling van uw auto. De juiste keuze voor een lichte en stijlvolle rijervaring!
Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die een upgrade willen met de stijl en uitstraling die doet denken aan LED-verlichting, maar die rijden in een auto met halogeenverlichting. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coatingformule op het glas zijn WhiteVision ultra-lampen onze witste lampen voor op de weg die de reflector in de koplamp een prachtige uitstraling geven.
Geüpgradede WhiteVision ultra-koplampen zijn ECE-gecertificeerd voor helder wit licht op de weg. Bestuurders genieten van een levendige uitstraling en van een lamp die voldoet aan de regelgeving. U kunt daardoor erg ver kijken zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid doordat bestuurders die vóór u rijden worden verblind.
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