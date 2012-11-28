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Niet meer leverbaar
11362UE2X2
Type lamp: H11
Stijlvol wit licht van 6.500 K
Compact en beter passend ontwerp
Compatibel met de meeste auto's
Aantal lampen: 2
Voor een moderne, hoogwaardige stijl kunt u uw auto personaliseren met Philips Ultinon Essential LED-koplampen. Deze lampen hebben een kleurtemperatuur tot 6500 Kelvin en projecteren een stijlvolle bundel modern wit licht, zodat u altijd duidelijk zichtbaar bent voor de andere weggebruikers.
De Philips Ultinon Essential LED-koplampen zijn dankzij hun optimale prestaties en superieure duurzaamheid toonaangevend op het gebied van LED-technologie. Deze LED-koplampen verspreiden de warmte effectiever en efficiënter dankzij het dubbele warmteafvoermechanisme, de ingebouwde ventilator en een aluminium warmtegeleider met anodiserende coating. Ze kunnen gedurende langere tijd op het hoogste helderheidsniveau werken.
In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp is de elektronica van de aansturing geïntegreerd in de behuizing. Daardoor is er meer ruimte in de koplamp en kan de lamp gemakkelijk worden geplaatst. De lamp is meteen gebruiksklaar: dankzij het eendelige ontwerp kan de middenring eenvoudig van de bovenzijde worden verwijderd, zonder deze los te schroeven. Het compacte design van Philips Ultinon Essential LED past op een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geplaatst door een gespecialiseerde monteur.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving