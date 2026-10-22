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Niet meer leverbaar
11067XUWX2
Helder en stijlvol
Voor veilig rijden anno nu kiest u voortaan de heldere Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16-achteruitrijlampen [~W16W]. Ze zijn krachtig, nauwkeurig en zien er goed uit. Zo wordt u beter gezien en kunt u veilig rijden in stijl.
LED-T16 [~W16W]
Aantal lampen: 2
12 V, 6000 K daglichteffect
Geavanceerd autosysteem
Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Wanneer slechte weersomstandigheden het zicht verminderen, wordt de noodzaak van heldere en levendige signaallampen nog belangrijker. Philips X-tremeUltinon LED gen2-signaallampen zorgen voor een helder daglichteffect en tot 6000 K voor achteruitrij- en parkeerlichten. Met intensere kleuren voor draai- en stoptoepassingen, direct aanspringende LED's en gelijkmatig en goed gericht licht geeft u andere weggebruikers de essentiële extra tijd om te reageren op uw bewegingen.
Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.
Bij achteruitrijden is uw zicht beperkt. Door uw zitpositie kunt u niet alle hoeken tegelijk zien. In het donker achteruitrijden is zelfs nog lastiger. Het is dus niet zo verwonderlijk dat er relatief vaak ongelukken gebeuren bij het achteruitrijden. Philips LED-achteruitrijlichten bieden een krachtig daglichteffect en tot 6000 K, waarmee het gebied direct achter uw auto beter wordt verlicht. En hoe meer u ziet, des te veiliger het zal zijn.
Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.