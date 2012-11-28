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Niet meer leverbaar

Ultinon Essential LEDKoplamp

11005UE2X2

3.8
| (256) Reviews & awards
Duidelijk zichtbaar voor de omgeving
De gloednieuwe Philips Ultinon Essential LED levert de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het compacte alles-in-één-design biedt krachtige helderheid, een stijlvol uiterlijk, technologie voor dubbele warmteafvoer en compatibiliteit met 12 V en 24 V.
Bekijk alle voordelen

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig is te installeren

Duidelijk zichtbaar voor de omgeving

  • Type lamp: HB3/HB4

  • Stijlvol wit licht van 6.500 K

  • Compact en beter passend ontwerp

  • Compatibel met de meeste auto's

  • Aantal lampen: 2

Geniet van stijlvol wit licht

Geniet van stijlvol wit licht

Voor een moderne, hoogwaardige stijl kunt u uw auto personaliseren met Philips Ultinon Essential LED-koplampen. Deze lampen hebben een kleurtemperatuur tot 6500 Kelvin en projecteren een stijlvolle bundel modern wit licht, zodat u altijd duidelijk zichtbaar bent voor de andere weggebruikers.

Uitstekende koeling dankzij effectieve warmteafvoer

Uitstekende koeling dankzij effectieve warmteafvoer

De Philips Ultinon Essential LED-koplampen zijn dankzij hun optimale prestaties en superieure duurzaamheid toonaangevend op het gebied van LED-technologie. Deze LED-koplampen verspreiden de warmte effectiever en efficiënter dankzij het dubbele warmteafvoermechanisme, de ingebouwde ventilator en een aluminium warmtegeleider met anodiserende coating. Ze kunnen gedurende langere tijd op het hoogste helderheidsniveau werken.

Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp is de elektronica van de aansturing geïntegreerd in de behuizing. Daardoor is er meer ruimte in de koplamp en kan de lamp gemakkelijk worden geplaatst. De lamp is meteen gebruiksklaar: dankzij het eendelige ontwerp kan de middenring eenvoudig van de bovenzijde worden verwijderd, zonder deze los te schroeven. Het compacte design van Philips Ultinon Essential LED past op een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geplaatst door een gespecialiseerde monteur.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

10/11/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

For now is ok

Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.

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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving