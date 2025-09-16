Philips-ondersteuning Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-scheerapparaat S9000?

De nieuwste modellen van het Philips S9000-scheerapparaat zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies. Kijk op de achterkant van uw scheerapparaat voor de tekens /A of /B, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, om te zien welke versie u hebt.



Opmerking: Onderstaande afbeeldingen zijn alleen van toepassing op de nieuwste S9000-modellen scheerapparaat. Als u een ouder S9000-model of scheerapparaat uit een andere serie hebt, raadpleeg dan onze andere artikelen.

Model A hoofdmenu (scheerapparaat uitgeschakeld) Wanneer uw scheerapparaat is uitgeschakeld, kunt u met de knop voor het hoofdmenu (pictogram met drie stippen) door het menu navigeren. Zie hieronder de betekenis van de menupictogrammen: Accu: het huidige accuniveau van uw scheerapparaat. Bewegingsfeedback: de bewegingsfeedbackscore van uw laatste scheerbeurt. Reisvergrendeling: dit geeft aan of de reisvergrendeling is ingeschakeld of niet. Houd de menuknop 3 seconden ingedrukt om de reisvergrendeling in of uit te schakelen. Bluetooth-koppeling: dit pictogram geeft de Bluetooth-koppelingsstatus van uw scheerapparaat aan. Opmerking: De bovenstaande pictogrammen zijn alleen zichtbaar wanneer het scheerapparaat is uitgeschakeld.

Model A hoofdmenu (scheerapparaat ingeschakeld) Wanneer uw scheerapparaat is ingeschakeld, kunt u met de knop voor het hoofdmenu schakelen tussen de drie instellingen van de Pressure Guard-sensor. Afhankelijk van de gekozen instelling geeft de lichtring op uw scheerapparaat volledige drukfeedback, gedeeltelijke drukfeedback of geen drukfeedback. Model A feedback na het scheren Als u bewegingsfeedback hebt geactiveerd via de app, geeft het handvat van uw scheerapparaat u na elke scheerbeurt feedback over uw beweging en druk. Zie hieronder de betekenis van de pictogrammen voor feedback na het scheren: Er zijn voldoende cirkelvormige bewegingen gemaakt met het scheerapparaat en de druk was ook correct. Maak meer cirkelvormige bewegingen tijdens het scheren. U hebt te weinig (eerste afbeelding) of te veel (tweede afbeelding) druk uitgeoefend tijdens het scheren.

Opmerking: U kunt ook feedback over de druk krijgen via de lichtring van uw scheerapparaat (indien ingeschakeld). Meer gedetailleerde feedback vindt u in de app. Model B U kunt de knop voor het hoofdmenu (pictogram met drie stippen) gebruiken om door het menu te navigeren. Zie hieronder de betekenis van de menupictogrammen: Accu: het huidige accuniveau van uw scheerapparaat. Bewegingssensor: U kunt uw scheerervaring optimaliseren door de juiste bewegingen te maken en de goede hoeveelheid druk toe te passen. Dit item geeft de sterbeoordeling van uw laatste scheerbeurt weer. Het geeft aan of de druk die u uitoefende en de bewegingen die u maakte tijdens het scheren goed waren of kunnen worden verbeterd. Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven nadat u deze functie via de app-instellingen hebt geactiveerd. Reisvergrendeling: dit geeft aan of de reisvergrendeling is ingeschakeld of niet. Houd de menuknop 3 seconden ingedrukt om de reisvergrendeling in of uit te schakelen. Wanneer de reisvergrendeling is geactiveerd, wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld en gaat uw scheerapparaat in de energiebesparende modus. Lichtring: U kunt de feedback van de lichtring in dit menu deactiveren of opnieuw activeren. Om dit te doen bladert u door de menu-items door op de menuknop te drukken totdat u het menu [Licht aan] (Light on) of [Licht uit] (Light off) bereikt. Houd de menuknop 3 seconden ingedrukt tot [Licht uit] of [Licht aan] op het display wordt weergegeven. Bluetooth: Hier kunt u uw scheerapparaat en smartphone ontkoppelen. Opmerking: Het Bluetooth-menu wordt alleen weergegeven wanneer uw scheerapparaat is gekoppeld aan uw smartphone.

Opmerking: Bovenstaande pictogrammen zijn alleen zichtbaar wanneer het scheerapparaat is uitgeschakeld. Wat betekenen de meldings- en waarschuwingspictogrammen op mijn Philips-scheerapparaat S9000? Op het handvat van uw scheerapparaat wordt mogelijk een melding of waarschuwingssymbool weergegeven. Hieronder ziet u de betekenis van elk van deze symbolen, met cijfers die overeenkomen met de pictogrammen: Accu bijna leeg: de accu van uw scheerapparaat is bijna leeg. Laad het scheerapparaat op. Geheugen bijna vol: de gegevensopslag op uw scheerapparaat is bijna vol. Synchroniseer uw scheerapparaten met de app om gegevensverlies te voorkomen. Grondig schoonmaken: de scheerunit is erg vuil. Maak uw scheerapparaat grondig schoon zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing voordat u het opnieuw gebruikt. Onjuiste voedingseenheid: er is een onjuist netsnoer of onjuiste voedingseenheid in het scheerapparaat geplaatst. Gebruik het netsnoer of de voedingseenheid die bij uw Philips-scheerapparaat is geleverd. Haal de stekker uit het stopcontact voor gebruik: haal de stekker van het scheerapparaat uit het stopcontact voordat u het gaat gebruiken. Herinnering voor het schoonmaken van de Quick Clean Pod: geef uw scheerapparaat een snelle reiniging in de Quick Clean Pod. Schoonmaakherinnering: maak het scheerapparaat schoon onder de kraan op de manier die wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Bezig met schoonmaken: het reinigingsproces in de Quick Clean Pod wordt uitgevoerd. Op het display wordt de resterende schoonmaaktijd in seconden weergegeven. Reiniging onderbroken: de reinigingscyclus in de Quick Clean Pod is gestopt voordat deze was voltooid.