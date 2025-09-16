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Philips-ondersteuning

Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-scheerapparaat S9000?

De nieuwste modellen van het Philips S9000-scheerapparaat zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies. Kijk op de achterkant van uw scheerapparaat voor de tekens /A of /B, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, om te zien welke versie u hebt.


Opmerking: Onderstaande afbeeldingen zijn alleen van toepassing op de nieuwste S9000-modellen scheerapparaat. Als u een ouder S9000-model of scheerapparaat uit een andere serie hebt, raadpleeg dan onze andere artikelen.

Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-scheerapparaat S9000?

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: S9980/54 , S9975/54 , S9974/35 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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