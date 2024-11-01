Medische zorginnovatie

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Hoe kunnen we je helpen?
Bij Philips kijken we niet alleen naar de technologie, maar ook naar de ervaringen van de mensen in het hart van de zorg: patiënten, artsen en zorgverleners. Zo krijgen we inzicht in het hele traject van de patiënt en kunnen we samen met u zinvolle medische zorginnovaties tot stand brengen.
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