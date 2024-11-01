Chez Philips, nous allons au-delà de l’aspect technologique et privilégions l’expérience des personnes qui sont au centre des services de soins (patients, cliniciens et personnel soignant) afin d’optimiser le parcours de santé. Nous avons à cœur, dans une approche de co-création, de vous aider à relever vos défis et à mettre au point des innovations qui ont du sens.