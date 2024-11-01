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Clinical informatics voor de juiste informatie

Clinical informatics voor de juiste informatie

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Elke dag wordt u overspoeld met klinische gegevens. Onze oplossingen voor medische IT hebben het vermogen om deze gegevens om te zetten in geïntegreerde informatie die de patiëntenzorg in uw hele instelling ten dienste kan staan.

 

Onze oplossingen voor medische IT stroomlijnen niet alleen het beheer en de analyse van patiëntgegevens van beeldvormingssystemen, patiëntmonitoren en cardiale testapparatuur, maar bieden ook innovaties die klinische behandelpaden verbeteren en de workflow ondersteunen. Door het koppelen van ziekenhuisinformatiesystemen krijgt u eenvoudig toegang tot alle gegevens uit het zorgtraject van patiënten, zodat u meer inzicht krijgt in de algehele gezondheid van een patiënt en de gezondheid van patiëntgroepen proactief kunt beheren.

De zorg aansluiten op informatie die ertoe doet

Zie hoe onze innovaties in de medische IT zijn afgestemd op belangrijke punten in de gezondheidszorg, zoals ondersteuning bij de klinische besluitvorming, telezorg, interoperabiliteit, alarmmoeheid en nog veel meer.

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Informatiesystemen voor instellingen

Een technicus legt de enterprise imaging informatics voor radiologie uit aan de arts

PACS

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Artsen analyseren patiëntgegevens aan de hand van geavanceerde beeldvisualisatie

Geavanceerde visualisatie

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Artsen spreken over cardiologische informatiekunde

Cardiologische informatiekunde

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Klinische toepassingsgebieden

Gedetailleerde scanbeelden van het hart in 3D

Cardiologie

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Radiologische scanbeelden van menselijke longen

Algemene radiologie

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IntelliSpace Oncology

Oncologie

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Kritieke zorg

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Perinatale zorg

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Gecombineerde oplossingen

Artsen analyseren radiologische scanbeelden met hoge resolutie

Geavanceerde radiologie

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Medisch specialisten bestuderen cardiologische scanbeelden

Geavanceerde cardiologie  

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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