Elke dag wordt u overspoeld met klinische gegevens. Onze oplossingen voor medische IT hebben het vermogen om deze gegevens om te zetten in geïntegreerde informatie die de patiëntenzorg in uw hele instelling ten dienste kan staan. Onze oplossingen voor medische IT stroomlijnen niet alleen het beheer en de analyse van patiëntgegevens van beeldvormingssystemen, patiëntmonitoren en cardiale testapparatuur, maar bieden ook innovaties die klinische behandelpaden verbeteren en de workflow ondersteunen. Door het koppelen van ziekenhuisinformatiesystemen krijgt u eenvoudig toegang tot alle gegevens uit het zorgtraject van patiënten, zodat u meer inzicht krijgt in de algehele gezondheid van een patiënt en de gezondheid van patiëntgroepen proactief kunt beheren.
Elke dag wordt u overspoeld met klinische gegevens. Onze oplossingen voor medische IT hebben het vermogen om deze gegevens om te zetten in geïntegreerde informatie die de patiëntenzorg in uw hele instelling ten dienste kan staan.
Onze oplossingen voor medische IT stroomlijnen niet alleen het beheer en de analyse van patiëntgegevens van beeldvormingssystemen, patiëntmonitoren en cardiale testapparatuur, maar bieden ook innovaties die klinische behandelpaden verbeteren en de workflow ondersteunen. Door het koppelen van ziekenhuisinformatiesystemen krijgt u eenvoudig toegang tot alle gegevens uit het zorgtraject van patiënten, zodat u meer inzicht krijgt in de algehele gezondheid van een patiënt en de gezondheid van patiëntgroepen proactief kunt beheren.
De zorg aansluiten op informatie die ertoe doet Zie hoe onze innovaties in de medische IT zijn afgestemd op belangrijke punten in de gezondheidszorg, zoals ondersteuning bij de klinische besluitvorming, telezorg, interoperabiliteit, alarmmoeheid en nog veel meer.
De zorg aansluiten op informatie die ertoe doet
Zie hoe onze innovaties in de medische IT zijn afgestemd op belangrijke punten in de gezondheidszorg, zoals ondersteuning bij de klinische besluitvorming, telezorg, interoperabiliteit, alarmmoeheid en nog veel meer.
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