Elke dag wordt u overspoeld met klinische gegevens. Onze oplossingen voor medische IT hebben het vermogen om deze gegevens om te zetten in geïntegreerde informatie die de patiëntenzorg in uw hele instelling ten dienste kan staan.



Onze oplossingen voor medische IT stroomlijnen niet alleen het beheer en de analyse van patiëntgegevens van beeldvormingssystemen, patiëntmonitoren en cardiale testapparatuur, maar bieden ook innovaties die klinische behandelpaden verbeteren en de workflow ondersteunen. Door het koppelen van ziekenhuisinformatiesystemen krijgt u eenvoudig toegang tot alle gegevens uit het zorgtraject van patiënten, zodat u meer inzicht krijgt in de algehele gezondheid van een patiënt en de gezondheid van patiëntgroepen proactief kunt beheren.