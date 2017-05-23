Zoektermen

NL
FR

Breast Milk Storage Bags

Healthy storage of breast milk

Bekijk soortgelijke producten

Convenient, pre-sterilized, one-time use bags provide safe and secure storage for a nursing mother’s precious breast milk.

Neem contact op
Kenmerken
Convenient single-use design
Convenient single-use design

Convenient single-use design

Nursing mothers get exceptional protection for their breast milk with the Philips Avent breast milk storage bags. Each (180ml/6oz) pre-sterilized bag comes ready for immediate use and can be stored in the refrigerator or freezer. A great recommendation from professionals such as you.

Convenient single-use design

Convenient single-use design
Nursing mothers get exceptional protection for their breast milk with the Philips Avent breast milk storage bags. Each (180ml/6oz) pre-sterilized bag comes ready for immediate use and can be stored in the refrigerator or freezer. A great recommendation from professionals such as you.

Convenient single-use design

Nursing mothers get exceptional protection for their breast milk with the Philips Avent breast milk storage bags. Each (180ml/6oz) pre-sterilized bag comes ready for immediate use and can be stored in the refrigerator or freezer. A great recommendation from professionals such as you.
Meer informatie
Convenient single-use design
Convenient single-use design

Convenient single-use design

Nursing mothers get exceptional protection for their breast milk with the Philips Avent breast milk storage bags. Each (180ml/6oz) pre-sterilized bag comes ready for immediate use and can be stored in the refrigerator or freezer. A great recommendation from professionals such as you.
Safe, secure storage
Safe, secure storage

Safe, secure storage

Each bag is easy-to-use with a wide opening for quick filling and pouring. You can feel confident about a mother’s storage of her breast milk with these bags. It’s easy for them to follow proper storage guidelines for maximum safety. Tamper evident seal for complete hygiene, reinforced seams and dual layer bag and secure, leak-proof double zipper.

Safe, secure storage

Safe, secure storage
Each bag is easy-to-use with a wide opening for quick filling and pouring. You can feel confident about a mother’s storage of her breast milk with these bags. It’s easy for them to follow proper storage guidelines for maximum safety. Tamper evident seal for complete hygiene, reinforced seams and dual layer bag and secure, leak-proof double zipper.

Safe, secure storage

Each bag is easy-to-use with a wide opening for quick filling and pouring. You can feel confident about a mother’s storage of her breast milk with these bags. It’s easy for them to follow proper storage guidelines for maximum safety. Tamper evident seal for complete hygiene, reinforced seams and dual layer bag and secure, leak-proof double zipper.
Meer informatie
Safe, secure storage
Safe, secure storage

Safe, secure storage

Each bag is easy-to-use with a wide opening for quick filling and pouring. You can feel confident about a mother’s storage of her breast milk with these bags. It’s easy for them to follow proper storage guidelines for maximum safety. Tamper evident seal for complete hygiene, reinforced seams and dual layer bag and secure, leak-proof double zipper.
  • Convenient single-use design
  • Safe, secure storage
Bekijk alle kenmerken
Convenient single-use design
Convenient single-use design

Convenient single-use design

Nursing mothers get exceptional protection for their breast milk with the Philips Avent breast milk storage bags. Each (180ml/6oz) pre-sterilized bag comes ready for immediate use and can be stored in the refrigerator or freezer. A great recommendation from professionals such as you.

Convenient single-use design

Convenient single-use design
Nursing mothers get exceptional protection for their breast milk with the Philips Avent breast milk storage bags. Each (180ml/6oz) pre-sterilized bag comes ready for immediate use and can be stored in the refrigerator or freezer. A great recommendation from professionals such as you.

Convenient single-use design

Nursing mothers get exceptional protection for their breast milk with the Philips Avent breast milk storage bags. Each (180ml/6oz) pre-sterilized bag comes ready for immediate use and can be stored in the refrigerator or freezer. A great recommendation from professionals such as you.
Meer informatie
Convenient single-use design
Convenient single-use design

Convenient single-use design

Nursing mothers get exceptional protection for their breast milk with the Philips Avent breast milk storage bags. Each (180ml/6oz) pre-sterilized bag comes ready for immediate use and can be stored in the refrigerator or freezer. A great recommendation from professionals such as you.
Safe, secure storage
Safe, secure storage

Safe, secure storage

Each bag is easy-to-use with a wide opening for quick filling and pouring. You can feel confident about a mother’s storage of her breast milk with these bags. It’s easy for them to follow proper storage guidelines for maximum safety. Tamper evident seal for complete hygiene, reinforced seams and dual layer bag and secure, leak-proof double zipper.

Safe, secure storage

Safe, secure storage
Each bag is easy-to-use with a wide opening for quick filling and pouring. You can feel confident about a mother’s storage of her breast milk with these bags. It’s easy for them to follow proper storage guidelines for maximum safety. Tamper evident seal for complete hygiene, reinforced seams and dual layer bag and secure, leak-proof double zipper.

Safe, secure storage

Each bag is easy-to-use with a wide opening for quick filling and pouring. You can feel confident about a mother’s storage of her breast milk with these bags. It’s easy for them to follow proper storage guidelines for maximum safety. Tamper evident seal for complete hygiene, reinforced seams and dual layer bag and secure, leak-proof double zipper.
Meer informatie
Safe, secure storage
Safe, secure storage

Safe, secure storage

Each bag is easy-to-use with a wide opening for quick filling and pouring. You can feel confident about a mother’s storage of her breast milk with these bags. It’s easy for them to follow proper storage guidelines for maximum safety. Tamper evident seal for complete hygiene, reinforced seams and dual layer bag and secure, leak-proof double zipper.

Documentatie

Specificatie (1)

Specificatie

Specificatie (1)

Specificatie

Bekijk alle documentatie

Specificatie (1)

Specificatie

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.