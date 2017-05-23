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Soothie Bear

One piece soother

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Soothie Bear is a one-piece silicone soother with a bear shaped design suitable for newborns up to 3 months of age. The flexible shield is soft and comfortable against baby’s delicate skin.

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Kenmerken
One lightweight piece
One lightweight piece

One lightweight piece

Philips Avent ‘soothies’ have been used for year in the hospital setting. Now the Soothie Bear can be recommended for home use. Parents with newborns up to 3 months find its one-piece silicone construction very lightweight and easy to handle. The simple but durable bear-shaped design won’t become misshapen over time.

One lightweight piece

One lightweight piece
Philips Avent ‘soothies’ have been used for year in the hospital setting. Now the Soothie Bear can be recommended for home use. Parents with newborns up to 3 months find its one-piece silicone construction very lightweight and easy to handle. The simple but durable bear-shaped design won’t become misshapen over time.

One lightweight piece

Philips Avent ‘soothies’ have been used for year in the hospital setting. Now the Soothie Bear can be recommended for home use. Parents with newborns up to 3 months find its one-piece silicone construction very lightweight and easy to handle. The simple but durable bear-shaped design won’t become misshapen over time.
Meer informatie
One lightweight piece
One lightweight piece

One lightweight piece

Philips Avent ‘soothies’ have been used for year in the hospital setting. Now the Soothie Bear can be recommended for home use. Parents with newborns up to 3 months find its one-piece silicone construction very lightweight and easy to handle. The simple but durable bear-shaped design won’t become misshapen over time.
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean

Flexible, comfortable, easy to clean

The soft, flexible shield fits comfortably to baby’s face. Small holes on the shield create extra airflow to prevent skin irritation. Soothie Bear can be easily sterilized and is dishwasher safe. Because the silicone is transparent, it is easy to see the dirt and know when it’s time to clean it.

Flexible, comfortable, easy to clean

Flexible, comfortable, easy to clean
The soft, flexible shield fits comfortably to baby’s face. Small holes on the shield create extra airflow to prevent skin irritation. Soothie Bear can be easily sterilized and is dishwasher safe. Because the silicone is transparent, it is easy to see the dirt and know when it’s time to clean it.

Flexible, comfortable, easy to clean

The soft, flexible shield fits comfortably to baby’s face. Small holes on the shield create extra airflow to prevent skin irritation. Soothie Bear can be easily sterilized and is dishwasher safe. Because the silicone is transparent, it is easy to see the dirt and know when it’s time to clean it.
Meer informatie
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean

Flexible, comfortable, easy to clean

The soft, flexible shield fits comfortably to baby’s face. Small holes on the shield create extra airflow to prevent skin irritation. Soothie Bear can be easily sterilized and is dishwasher safe. Because the silicone is transparent, it is easy to see the dirt and know when it’s time to clean it.
Medical grade silicone
Medical grade silicone

Medical grade silicone

Soothie Bears are made from a very strong, high-quality, medical grade silicone and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. Quality controls are put in place to ensure clean manufacturing conditions. Silicone is far more durable than latex in hot water, and is more suitable for dishwasher and sterilizer use.

Medical grade silicone

Medical grade silicone
Soothie Bears are made from a very strong, high-quality, medical grade silicone and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. Quality controls are put in place to ensure clean manufacturing conditions. Silicone is far more durable than latex in hot water, and is more suitable for dishwasher and sterilizer use.

Medical grade silicone

Soothie Bears are made from a very strong, high-quality, medical grade silicone and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. Quality controls are put in place to ensure clean manufacturing conditions. Silicone is far more durable than latex in hot water, and is more suitable for dishwasher and sterilizer use.
Meer informatie
Medical grade silicone
Medical grade silicone

Medical grade silicone

Soothie Bears are made from a very strong, high-quality, medical grade silicone and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. Quality controls are put in place to ensure clean manufacturing conditions. Silicone is far more durable than latex in hot water, and is more suitable for dishwasher and sterilizer use.
Orthodontic teat
Orthodontic teat

Orthodontic teat

The orthodontic teat is designed to be taste and odor free so it is more likely to be accepted by baby. It is also tested for bite and tear resistance.

Orthodontic teat

Orthodontic teat
The orthodontic teat is designed to be taste and odor free so it is more likely to be accepted by baby. It is also tested for bite and tear resistance.

Orthodontic teat

The orthodontic teat is designed to be taste and odor free so it is more likely to be accepted by baby. It is also tested for bite and tear resistance.
Meer informatie
Orthodontic teat
Orthodontic teat

Orthodontic teat

The orthodontic teat is designed to be taste and odor free so it is more likely to be accepted by baby. It is also tested for bite and tear resistance.
  • One lightweight piece
  • Flexible, comfortable, easy to clean
  • Medical grade silicone
  • Orthodontic teat
Bekijk alle kenmerken
One lightweight piece
One lightweight piece

One lightweight piece

Philips Avent ‘soothies’ have been used for year in the hospital setting. Now the Soothie Bear can be recommended for home use. Parents with newborns up to 3 months find its one-piece silicone construction very lightweight and easy to handle. The simple but durable bear-shaped design won’t become misshapen over time.

One lightweight piece

One lightweight piece
Philips Avent ‘soothies’ have been used for year in the hospital setting. Now the Soothie Bear can be recommended for home use. Parents with newborns up to 3 months find its one-piece silicone construction very lightweight and easy to handle. The simple but durable bear-shaped design won’t become misshapen over time.

One lightweight piece

Philips Avent ‘soothies’ have been used for year in the hospital setting. Now the Soothie Bear can be recommended for home use. Parents with newborns up to 3 months find its one-piece silicone construction very lightweight and easy to handle. The simple but durable bear-shaped design won’t become misshapen over time.
Meer informatie
One lightweight piece
One lightweight piece

One lightweight piece

Philips Avent ‘soothies’ have been used for year in the hospital setting. Now the Soothie Bear can be recommended for home use. Parents with newborns up to 3 months find its one-piece silicone construction very lightweight and easy to handle. The simple but durable bear-shaped design won’t become misshapen over time.
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean

Flexible, comfortable, easy to clean

The soft, flexible shield fits comfortably to baby’s face. Small holes on the shield create extra airflow to prevent skin irritation. Soothie Bear can be easily sterilized and is dishwasher safe. Because the silicone is transparent, it is easy to see the dirt and know when it’s time to clean it.

Flexible, comfortable, easy to clean

Flexible, comfortable, easy to clean
The soft, flexible shield fits comfortably to baby’s face. Small holes on the shield create extra airflow to prevent skin irritation. Soothie Bear can be easily sterilized and is dishwasher safe. Because the silicone is transparent, it is easy to see the dirt and know when it’s time to clean it.

Flexible, comfortable, easy to clean

The soft, flexible shield fits comfortably to baby’s face. Small holes on the shield create extra airflow to prevent skin irritation. Soothie Bear can be easily sterilized and is dishwasher safe. Because the silicone is transparent, it is easy to see the dirt and know when it’s time to clean it.
Meer informatie
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean

Flexible, comfortable, easy to clean

The soft, flexible shield fits comfortably to baby’s face. Small holes on the shield create extra airflow to prevent skin irritation. Soothie Bear can be easily sterilized and is dishwasher safe. Because the silicone is transparent, it is easy to see the dirt and know when it’s time to clean it.
Medical grade silicone
Medical grade silicone

Medical grade silicone

Soothie Bears are made from a very strong, high-quality, medical grade silicone and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. Quality controls are put in place to ensure clean manufacturing conditions. Silicone is far more durable than latex in hot water, and is more suitable for dishwasher and sterilizer use.

Medical grade silicone

Medical grade silicone
Soothie Bears are made from a very strong, high-quality, medical grade silicone and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. Quality controls are put in place to ensure clean manufacturing conditions. Silicone is far more durable than latex in hot water, and is more suitable for dishwasher and sterilizer use.

Medical grade silicone

Soothie Bears are made from a very strong, high-quality, medical grade silicone and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. Quality controls are put in place to ensure clean manufacturing conditions. Silicone is far more durable than latex in hot water, and is more suitable for dishwasher and sterilizer use.
Meer informatie
Medical grade silicone
Medical grade silicone

Medical grade silicone

Soothie Bears are made from a very strong, high-quality, medical grade silicone and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. Quality controls are put in place to ensure clean manufacturing conditions. Silicone is far more durable than latex in hot water, and is more suitable for dishwasher and sterilizer use.
Orthodontic teat
Orthodontic teat

Orthodontic teat

The orthodontic teat is designed to be taste and odor free so it is more likely to be accepted by baby. It is also tested for bite and tear resistance.

Orthodontic teat

Orthodontic teat
The orthodontic teat is designed to be taste and odor free so it is more likely to be accepted by baby. It is also tested for bite and tear resistance.

Orthodontic teat

The orthodontic teat is designed to be taste and odor free so it is more likely to be accepted by baby. It is also tested for bite and tear resistance.
Meer informatie
Orthodontic teat
Orthodontic teat

Orthodontic teat

The orthodontic teat is designed to be taste and odor free so it is more likely to be accepted by baby. It is also tested for bite and tear resistance.

Documentatie

Specificatie (1)

Specificatie

Specificatie (1)

Specificatie

Bekijk alle documentatie

Specificatie (1)

Specificatie

Technische specificaties

Soothie Bear Specifications
Soothie Bear Specifications
Country of origin
  • USA
What is included
  • Silicone Pacifier: 2 pcs
Features
  • Can be sterilized
  • BPA-Free
  • Helps to comfort your baby
  • Medical grade silicone
  • One-piece construction
Development stages
  • Stages: 0 - 3 months
Soothie Bear Specifications
Soothie Bear Specifications
Country of origin
  • USA
What is included
  • Silicone Pacifier: 2 pcs
Bekijk alle specificaties
Soothie Bear Specifications
Soothie Bear Specifications
Country of origin
  • USA
What is included
  • Silicone Pacifier: 2 pcs
Features
  • Can be sterilized
  • BPA-Free
  • Helps to comfort your baby
  • Medical grade silicone
  • One-piece construction
Development stages
  • Stages: 0 - 3 months

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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