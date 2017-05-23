Soothie Bear is a one-piece silicone soother with a bear shaped design suitable for newborns up to 3 months of age. The flexible shield is soft and comfortable against baby’s delicate skin.
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One lightweight piece
One lightweight piece
One lightweight piece
One lightweight piece
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean
Medical grade silicone
Medical grade silicone
Medical grade silicone
Medical grade silicone
Orthodontic teat
Orthodontic teat
Orthodontic teat
Orthodontic teat
One lightweight piece
One lightweight piece
One lightweight piece
One lightweight piece
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean
Flexible, comfortable, easy to clean
Medical grade silicone
Medical grade silicone
Medical grade silicone
Medical grade silicone
Orthodontic teat
Orthodontic teat
Orthodontic teat
Orthodontic teat
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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