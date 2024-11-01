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FlexVision

Flexible viewing display screen

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FlexVision is an advanced viewing concept that gives you full flexibility and control over your viewing environment from tableside. The large high definition LCD screen is available in 55'', 58'', and 65'', depending on system configuration, and supports a variety of image layouts to each procedure.

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Kenmerken
All you need in plain sight
All you need in plain sight

All you need in plain sight

The FlexVision is a full-color, adaptable LCD display. View images from 8 video sources (Philips and third-party systems) at the same time — in the size you want. Each image is arranged on-screen to suit your personal preference and procedure. Up to 20 video sources can be supported in total.

All you need in plain sight

All you need in plain sight
The FlexVision is a full-color, adaptable LCD display. View images from 8 video sources (Philips and third-party systems) at the same time — in the size you want. Each image is arranged on-screen to suit your personal preference and procedure. Up to 20 video sources can be supported in total.

All you need in plain sight

The FlexVision is a full-color, adaptable LCD display. View images from 8 video sources (Philips and third-party systems) at the same time — in the size you want. Each image is arranged on-screen to suit your personal preference and procedure. Up to 20 video sources can be supported in total.
Meer informatie
All you need in plain sight
All you need in plain sight

All you need in plain sight

The FlexVision is a full-color, adaptable LCD display. View images from 8 video sources (Philips and third-party systems) at the same time — in the size you want. Each image is arranged on-screen to suit your personal preference and procedure. Up to 20 video sources can be supported in total.
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

With FlexVision Pro, you can intuitively control all available applications at tableside via seamless mouseover to streamline your workflow. This can increase efficiency and reduce the need to leave the sterile field during cases. You can view and control connected applications at tableside to save time and unnecessary walking, create an unlimited number of screen layouts and have live re-size and single-click image capture while performing measurements at tableside

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
With FlexVision Pro, you can intuitively control all available applications at tableside via seamless mouseover to streamline your workflow. This can increase efficiency and reduce the need to leave the sterile field during cases. You can view and control connected applications at tableside to save time and unnecessary walking, create an unlimited number of screen layouts and have live re-size and single-click image capture while performing measurements at tableside

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

With FlexVision Pro, you can intuitively control all available applications at tableside via seamless mouseover to streamline your workflow. This can increase efficiency and reduce the need to leave the sterile field during cases. You can view and control connected applications at tableside to save time and unnecessary walking, create an unlimited number of screen layouts and have live re-size and single-click image capture while performing measurements at tableside
Meer informatie
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

With FlexVision Pro, you can intuitively control all available applications at tableside via seamless mouseover to streamline your workflow. This can increase efficiency and reduce the need to leave the sterile field during cases. You can view and control connected applications at tableside to save time and unnecessary walking, create an unlimited number of screen layouts and have live re-size and single-click image capture while performing measurements at tableside
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control

Enjoy comfort and control

You can call up the most relevant information, place the screen in the ideal location near your imaging system, at the exact moment you need it, and at the best size for review, with just a touch of the touch screen module. Every critical image takes a dominant position immediately upon request, for effortless viewing.

Enjoy comfort and control

Enjoy comfort and control
You can call up the most relevant information, place the screen in the ideal location near your imaging system, at the exact moment you need it, and at the best size for review, with just a touch of the touch screen module. Every critical image takes a dominant position immediately upon request, for effortless viewing.

Enjoy comfort and control

You can call up the most relevant information, place the screen in the ideal location near your imaging system, at the exact moment you need it, and at the best size for review, with just a touch of the touch screen module. Every critical image takes a dominant position immediately upon request, for effortless viewing.
Meer informatie
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control

Enjoy comfort and control

You can call up the most relevant information, place the screen in the ideal location near your imaging system, at the exact moment you need it, and at the best size for review, with just a touch of the touch screen module. Every critical image takes a dominant position immediately upon request, for effortless viewing.
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts

Customize viewing layouts

Choose from 24 different preset screen layouts for different procedures. Or create your own layout by procedure that fits your personal preferences. Select the sources, position and size to be displayed and call up your layout with a single click.

Customize viewing layouts

Customize viewing layouts
Choose from 24 different preset screen layouts for different procedures. Or create your own layout by procedure that fits your personal preferences. Select the sources, position and size to be displayed and call up your layout with a single click.

Customize viewing layouts

Choose from 24 different preset screen layouts for different procedures. Or create your own layout by procedure that fits your personal preferences. Select the sources, position and size to be displayed and call up your layout with a single click.
Meer informatie
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts

Customize viewing layouts

Choose from 24 different preset screen layouts for different procedures. Or create your own layout by procedure that fits your personal preferences. Select the sources, position and size to be displayed and call up your layout with a single click.
  • All you need in plain sight
  • FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
  • Enjoy comfort and control
  • Customize viewing layouts
Bekijk alle kenmerken
All you need in plain sight
All you need in plain sight

All you need in plain sight

The FlexVision is a full-color, adaptable LCD display. View images from 8 video sources (Philips and third-party systems) at the same time — in the size you want. Each image is arranged on-screen to suit your personal preference and procedure. Up to 20 video sources can be supported in total.

All you need in plain sight

All you need in plain sight
The FlexVision is a full-color, adaptable LCD display. View images from 8 video sources (Philips and third-party systems) at the same time — in the size you want. Each image is arranged on-screen to suit your personal preference and procedure. Up to 20 video sources can be supported in total.

All you need in plain sight

The FlexVision is a full-color, adaptable LCD display. View images from 8 video sources (Philips and third-party systems) at the same time — in the size you want. Each image is arranged on-screen to suit your personal preference and procedure. Up to 20 video sources can be supported in total.
Meer informatie
All you need in plain sight
All you need in plain sight

All you need in plain sight

The FlexVision is a full-color, adaptable LCD display. View images from 8 video sources (Philips and third-party systems) at the same time — in the size you want. Each image is arranged on-screen to suit your personal preference and procedure. Up to 20 video sources can be supported in total.
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

With FlexVision Pro, you can intuitively control all available applications at tableside via seamless mouseover to streamline your workflow. This can increase efficiency and reduce the need to leave the sterile field during cases. You can view and control connected applications at tableside to save time and unnecessary walking, create an unlimited number of screen layouts and have live re-size and single-click image capture while performing measurements at tableside

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
With FlexVision Pro, you can intuitively control all available applications at tableside via seamless mouseover to streamline your workflow. This can increase efficiency and reduce the need to leave the sterile field during cases. You can view and control connected applications at tableside to save time and unnecessary walking, create an unlimited number of screen layouts and have live re-size and single-click image capture while performing measurements at tableside

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

With FlexVision Pro, you can intuitively control all available applications at tableside via seamless mouseover to streamline your workflow. This can increase efficiency and reduce the need to leave the sterile field during cases. You can view and control connected applications at tableside to save time and unnecessary walking, create an unlimited number of screen layouts and have live re-size and single-click image capture while performing measurements at tableside
Meer informatie
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"

With FlexVision Pro, you can intuitively control all available applications at tableside via seamless mouseover to streamline your workflow. This can increase efficiency and reduce the need to leave the sterile field during cases. You can view and control connected applications at tableside to save time and unnecessary walking, create an unlimited number of screen layouts and have live re-size and single-click image capture while performing measurements at tableside
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control

Enjoy comfort and control

You can call up the most relevant information, place the screen in the ideal location near your imaging system, at the exact moment you need it, and at the best size for review, with just a touch of the touch screen module. Every critical image takes a dominant position immediately upon request, for effortless viewing.

Enjoy comfort and control

Enjoy comfort and control
You can call up the most relevant information, place the screen in the ideal location near your imaging system, at the exact moment you need it, and at the best size for review, with just a touch of the touch screen module. Every critical image takes a dominant position immediately upon request, for effortless viewing.

Enjoy comfort and control

You can call up the most relevant information, place the screen in the ideal location near your imaging system, at the exact moment you need it, and at the best size for review, with just a touch of the touch screen module. Every critical image takes a dominant position immediately upon request, for effortless viewing.
Meer informatie
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control

Enjoy comfort and control

You can call up the most relevant information, place the screen in the ideal location near your imaging system, at the exact moment you need it, and at the best size for review, with just a touch of the touch screen module. Every critical image takes a dominant position immediately upon request, for effortless viewing.
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts

Customize viewing layouts

Choose from 24 different preset screen layouts for different procedures. Or create your own layout by procedure that fits your personal preferences. Select the sources, position and size to be displayed and call up your layout with a single click.

Customize viewing layouts

Customize viewing layouts
Choose from 24 different preset screen layouts for different procedures. Or create your own layout by procedure that fits your personal preferences. Select the sources, position and size to be displayed and call up your layout with a single click.

Customize viewing layouts

Choose from 24 different preset screen layouts for different procedures. Or create your own layout by procedure that fits your personal preferences. Select the sources, position and size to be displayed and call up your layout with a single click.
Meer informatie
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts

Customize viewing layouts

Choose from 24 different preset screen layouts for different procedures. Or create your own layout by procedure that fits your personal preferences. Select the sources, position and size to be displayed and call up your layout with a single click.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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