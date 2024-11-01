FlexVision is an advanced viewing concept that gives you full flexibility and control over your viewing environment from tableside. The large high definition LCD screen is available in 55'', 58'', and 65'', depending on system configuration, and supports a variety of image layouts to each procedure.
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Bel 02 503 47 27
All you need in plain sight
All you need in plain sight
All you need in plain sight
All you need in plain sight
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts
All you need in plain sight
All you need in plain sight
All you need in plain sight
All you need in plain sight
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
FlexVision Pro allows for "Full control at tableside via seamless mouseover"
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control
Enjoy comfort and control
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts
Customize viewing layouts
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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