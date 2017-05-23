Zoektermen

NL
FR

Reusable Leg

Belt

Bekijk soortgelijke producten

Fetal Monitoring: 32mm x 15m, Grey, washable, water resistant, latex-free elastic leg belt with button holes. Must be cut to length.

Neem contact op

Documentatie

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Bekijk alle documentatie

Brochure (1)

Brochure

Technische specificaties

Fetal Belt
Fetal Belt
Belt Length
  • 15 m (49.2') long, 32 mm (1.3'') wide
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1364A, M1365A, M2738A
Product Category
  • Fetal
Product Type
  • Belt
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .407 kg
Packaging Unit
  • 1 roll per box
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • N/A
Fetal Belt
Fetal Belt
Belt Length
  • 15 m (49.2') long, 32 mm (1.3'') wide
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1364A, M1365A, M2738A
Bekijk alle specificaties
Fetal Belt
Fetal Belt
Belt Length
  • 15 m (49.2') long, 32 mm (1.3'') wide
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1364A, M1365A, M2738A
Product Category
  • Fetal
Product Type
  • Belt
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .407 kg
Packaging Unit
  • 1 roll per box
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • N/A
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.