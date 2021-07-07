Zoektermen

NL
FR

Mainstream etCO2 sensor

Capnography

Bekijk soortgelijke producten

Mainstream etCO2 sensor

Neem contact op

Documentatie

Aantekeningen applicatie (1)

Aantekeningen applicatie

Brochure (2)

Brochure

Aantekeningen applicatie (1)

Aantekeningen applicatie

Brochure (2)

Brochure

Bekijk alle documentatie

Aantekeningen applicatie (1)

Aantekeningen applicatie

Brochure (2)

Brochure

Technische specificaties

Gas Capnography
Gas Capnography
Technology
  • Mainstream
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Gas
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M2501A, M2533A, M2536A, M2513A, M2516A
Product Type
  • Capnography
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
Package Weight
  • .300 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 box = 1 sensor
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Gas Capnography
Gas Capnography
Technology
  • Mainstream
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Gas
Bekijk alle specificaties
Gas Capnography
Gas Capnography
Technology
  • Mainstream
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • Gas
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M2501A, M2533A, M2536A, M2513A, M2516A
Product Type
  • Capnography
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
Package Weight
  • .300 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 box = 1 sensor
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.