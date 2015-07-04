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Cardiac Output 4.8m

Cable

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Cardiac output cable for use with pulse contour analysis and transpulmonary thermodilution.

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Technische specificaties

Cardiac Output
Cardiac Output
Cable
  • 4.8 m (15.7')
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1012A, M1012A/C10, M3012A, 860338, 860335
Product Category
  • Cardiac Output
Product Type
  • Cable
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
Package Weight
  • .300 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 pack = 1 cable
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • 23001A; 23001B; 23002A
Cardiac Output
Cardiac Output
Cable
  • 4.8 m (15.7')
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1012A, M1012A/C10, M3012A, 860338, 860335
Bekijk alle specificaties
Cardiac Output
Cardiac Output
Cable
  • 4.8 m (15.7')
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1012A, M1012A/C10, M3012A, 860338, 860335
Product Category
  • Cardiac Output
Product Type
  • Cable
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
Package Weight
  • .300 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 pack = 1 cable
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • 23001A; 23001B; 23002A
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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