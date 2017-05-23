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ECG Lead Set, Telemetry, 5-lead, Snaps, AAMI 989803171821

Lead Set

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Telemetry 5-lead ECG lead set, direct connect, snaps, reusable

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Technische specificaties

ECG Telemetry Lead Set
ECG Telemetry Lead Set
Patient Application
  • Child; Adult
Lead Set Length
  • 85 cm (33.5")
Number of Leads
  • 5
Shielded
  • Yes
Electrode Attachment Method
  • Snap
Color Coding
  • AAMI
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 865350, 865351
Product Category
  • ECG
Product Type
  • Telemetry Lead Set
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 sales unit = 1 lead set
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Minimum Shelf Life
  • None
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Use with Other Supplies
  • 989803172221
ECG Telemetry Lead Set
ECG Telemetry Lead Set
Patient Application
  • Child; Adult
Lead Set Length
  • 85 cm (33.5")
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 865350, 865351
Bekijk alle specificaties
ECG Telemetry Lead Set
ECG Telemetry Lead Set
Patient Application
  • Child; Adult
Lead Set Length
  • 85 cm (33.5")
Number of Leads
  • 5
Shielded
  • Yes
Electrode Attachment Method
  • Snap
Color Coding
  • AAMI
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 865350, 865351
Product Category
  • ECG
Product Type
  • Telemetry Lead Set
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Packaging Unit
  • 1 sales unit = 1 lead set
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Minimum Shelf Life
  • None
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Use with Other Supplies
  • 989803172221
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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