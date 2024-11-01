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Reusable Rectal Temp Probe & Well Kit predictive Temp Monitoring

Sensor

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Reusable Rectal Temp Probe & Well Kit

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Technische specificaties

Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Child; Adult
Application Site
  • Rectal
Sensor Size
  • N/A
Cable Length
  • 2.7 m (8.9')
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 863070, 863073, 863074, 863063, 863064, 863065, 863066, M8105A, M8105AT, M8105AS, 863081, 863082, 863276, 863278
Product Category
  • Temperature
Product Type
  • Sensor
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .249 kg
Packaging Unit
  • 1 box = 1 probe per bag
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • N/A
Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Child; Adult
Application Site
  • Rectal
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 863070, 863073, 863074, 863063, 863064, 863065, 863066, M8105A, M8105AT, M8105AS, 863081, 863082, 863276, 863278
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Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Child; Adult
Application Site
  • Rectal
Sensor Size
  • N/A
Cable Length
  • 2.7 m (8.9')
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 863070, 863073, 863074, 863063, 863064, 863065, 863066, M8105A, M8105AT, M8105AS, 863081, 863082, 863276, 863278
Product Category
  • Temperature
Product Type
  • Sensor
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .249 kg
Packaging Unit
  • 1 box = 1 probe per bag
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • N/A
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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