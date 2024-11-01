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IntelliSpace Portal 8.0

All your advanced analysis needs one comprehensive solution

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IntelliSpace Portal 8.0 is an advanced visualization platform that offers a single integrated solution to help you work quickly and efficiently with increased diagnostic confidence – especially during reading and follow up of complex cases.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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