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IntelliVue Smart-hopping Network

Wireless network

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The IntelliVue Smart-hopping Access Point Controller manages the configuration and operation of the Smart-hopping Access Points in a Smart-hopping network.

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Kenmerken
Hospital-wide coverage

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.
Deterministic roaming for peak performance

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.
Intelligent radio provides a “smart hop”

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.
Enhanced confidentiality

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.
Bi-directional communication

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.
  • Hospital-wide coverage
  • Deterministic roaming for peak performance
  • Intelligent radio provides a “smart hop”
  • Enhanced confidentiality
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Hospital-wide coverage

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.
Deterministic roaming for peak performance

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.
Intelligent radio provides a “smart hop”

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.
Enhanced confidentiality

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.
Bi-directional communication

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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