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The IntelliVue Smart-hopping Access Point Controller manages the configuration and operation of the Smart-hopping Access Points in a Smart-hopping network.
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Hospital-wide coverage
Hospital-wide coverage
Hospital-wide coverage
Deterministic roaming for peak performance
Deterministic roaming for peak performance
Deterministic roaming for peak performance
Intelligent radio provides a “smart hop”
Intelligent radio provides a “smart hop”
Intelligent radio provides a “smart hop”
Enhanced confidentiality of patient data
Enhanced confidentiality of patient data
Enhanced confidentiality of patient data
Bi-directional communication for extra functionality
Bi-directional communication for extra functionality
Bi-directional communication for extra functionality
Hospital-wide coverage
Hospital-wide coverage
Hospital-wide coverage
Deterministic roaming for peak performance
Deterministic roaming for peak performance
Deterministic roaming for peak performance
Intelligent radio provides a “smart hop”
Intelligent radio provides a “smart hop”
Intelligent radio provides a “smart hop”
Enhanced confidentiality of patient data
Enhanced confidentiality of patient data
Enhanced confidentiality of patient data
Bi-directional communication for extra functionality
Bi-directional communication for extra functionality
Bi-directional communication for extra functionality
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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