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9 Fr Esophageal/Rectal Temperature Probe, Non-Sterile 989803222881

Temperature Accessories

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Single use 9 French esophageal/rectal temperature probe for continuous monitoring, non-sterile. Indicated for pediatric patients. The probe is not designed for a direct connection to a monitor. A compatible and validated extension cable must be used. Overall length: 75cm. 1 box = 20 probes.

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Technische specificaties

Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Pediatric
Application Site
  • Esophageal / Rectal
Sensor Size
  • 9 French
Cable Length
  • 75cm
Compatibility
  • Adapter cable 989803221301 (1,5m) or 989803221181 (3m)
Product details
Product details
Packaging
  • 1 box = 20 pouches of individually packed probes
Disposable or reusable
  • Single use
Patient Application
  • Pediatric
Replaces Product
  • M1837A
Shelf Life
  • not applicable
Use with non Philips products
  • No
Use with Philips Equipment
  • IntelliVue Patient Monitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Extensions 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Multi-Measurement Server / SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A and X2 M3002A
  • Temperature Parameter Module M1029A
  • Patient Monitor 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue Multi-Measurement Module X3 (867030)
DEHP-free
  • Yes
Use with Philips Supplies
  • 989803221301; 989803221181
Latex-free
  • Yes
Sterile or Non-Sterile
  • Non-Sterile
CE Certified
  • Yes
Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Pediatric
Application Site
  • Esophageal / Rectal
Product details
Product details
Packaging
  • 1 box = 20 pouches of individually packed probes
Disposable or reusable
  • Single use
Bekijk alle specificaties
Temperature Sensor
Temperature Sensor
Patient Application
  • Pediatric
Application Site
  • Esophageal / Rectal
Sensor Size
  • 9 French
Cable Length
  • 75cm
Compatibility
  • Adapter cable 989803221301 (1,5m) or 989803221181 (3m)
Product details
Product details
Packaging
  • 1 box = 20 pouches of individually packed probes
Disposable or reusable
  • Single use
Patient Application
  • Pediatric
Replaces Product
  • M1837A
Shelf Life
  • not applicable
Use with non Philips products
  • No
Use with Philips Equipment
  • IntelliVue Patient Monitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Extensions 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Multi-Measurement Server / SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A and X2 M3002A
  • Temperature Parameter Module M1029A
  • Patient Monitor 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue Multi-Measurement Module X3 (867030)
DEHP-free
  • Yes
Use with Philips Supplies
  • 989803221301; 989803221181
Latex-free
  • Yes
Sterile or Non-Sterile
  • Non-Sterile
CE Certified
  • Yes
  • Do not use the General Purpose probe in patients where insertion of the probe into the esophagus may be considered unsafe.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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