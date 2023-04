In het licht van deze uitdagingen is het bemoedigend om te zien dat er grote vooruitgang wordt geboekt om deze barrières te doorbreken. Een voorbeeld hiervan is een ziekenhuis dat de dagelijkse zorg voor patiënten met een chronische aandoening verleent in de vertrouwde omgeving van hun eigen huis, terwijl de kosten en de bezettingsgraad worden verlaagd. Of een toonaangevende zorginstelling die voorspellende hulpmiddelen voor zorgbeheer gebruikt voor IC-patiënten om de duur van het ziekenhuisverblijf te verkorten en heropnames te beperken, terwijl een tekort op acute zorg wordt aangepakt en miljoenen worden bespaard. En een hart- en vaatcentrum dat gevallen met een hoog risico behandelt met minder invasieve, beeldgeleide technologieën die de verblijfsduur kunnen verkorten en de algehele levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. Of een academisch ziekenhuis dat als doel heeft een geheel digitale database met weefselmonsters samen te stellen, waardoor pathologen meer inzicht krijgen, en persoonlijke zorg en geoptimaliseerde behandelingen mogelijk zijn. Philips kent deze verhalen omdat wij er deel van uitmaken, nauw hebben samengewerkt met deze zorginstellingen om de grenzen te doorbreken, de complexiteit weg te nemen en een meer naadloze aanpak op het gebied van gezondheidszorg te implementeren waar, wanneer en hoe mensen dit het meest nodig hebben.

Innovatie. Transformatie. Samenwerking. Dat zijn kernwoorden die deze gezondheidsinstellingen inspireren om met ons te samenwerken. Toonaangevende technologieën gekoppeld aan een aanpak die nieuwe wegen inslaat in de zorgverlening. Een voortdurend streven om het leven beter te maken. Een visie op een meer naadloze zorg die grenzen doorbreekt en complexiteit wegneemt. Dat is wat ons drijft. Dat is Philips.