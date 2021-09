Als zorgverlener of externe partner hebt u elke dag te maken met vele verschillende uitdagingen. Anders dan bij conventionele financieringsinstellingen, begrijpt Philips Capital niet alleen uw financieringsbeperkingen, maar hebben wij ook een diepgaand inzicht in medische technologie en de nieuwste trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We zijn een wereldwijde financieringsonderneming voor de zorg en hebben hetzelfde doel als u: de beste zorg ter beschikking stellen aan uw patiënten. Dit doen we door u gespecialiseerde financieringsoplossingen te bieden waarmee u de technologie kunt verkrijgen die u nodig hebt om de zorg te verbeteren, de kosten in evenwicht te brengen en de operationele efficiëntie te verhogen