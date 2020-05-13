In het veranderende zorglandschap opent de Hybrid OR de deur naar nieuwe procedures in een omgeving die is ontworpen voor het uitvoeren van open en minimaal invasieve interventies. Philips Hybrid OR is de enige oplossing die is ontworpen om zich aan te passen aan de gewenste manier van werken voor een breed scala aan klinische teams.
Chirurgen en interventionalisten kunnen nieuwe inzichten verkrijgen om de patiëntenzorg te verbeteren met ondersteuning van toonaangevende 2D- en 3D-beeldgeleiding, strenge infectiebeheersing en maatregelen voor het beheer van röntgendoses. Het Philips Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie is het hart van uw geavanceerde Hybrid OR en maakt het voor uw klinische teams mogelijk om op een eenvoudige en intuïtieve manier een schat aan klinische mogelijkheden te benutten. Onze klinische suites bieden een flexibel portfolio van geïntegreerde technologieën, instrumenten en services voor cardiale, vasculaire, neurologische, long- en wervelkolomprocedures als onderdeel van uw Hybrid OR.
Chirurgen en interventionalisten kunnen nieuwe inzichten verkrijgen om de patiëntenzorg te verbeteren met ondersteuning van toonaangevende 2D- en 3D-beeldgeleiding, strenge infectiebeheersing en maatregelen voor het beheer van röntgendoses.
Het Philips Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie is het hart van uw geavanceerde Hybrid OR en maakt het voor uw klinische teams mogelijk om op een eenvoudige en intuïtieve manier een schat aan klinische mogelijkheden te benutten. Onze klinische suites bieden een flexibel portfolio van geïntegreerde technologieën, instrumenten en services voor cardiale, vasculaire, neurologische, long- en wervelkolomprocedures als onderdeel van uw Hybrid OR.
Met het Azurion-systeem kunnen we traditionele chirurgie ondersteunen en profiteren van alle technologie die in de toekomst wordt ontwikkeld. Ik denk dat we met onze drie Hybrid OR's van Philips nog vele jaren vooruit kunnen."
Amy Bush
Vice President, Clinical Operations, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, Verenigde Staten
Wij helpen u bij het ontwerpen van een OK-oplossing die in uw huidige en toekomstige behoeften voorziet. Onze ontwerp- en projectteams kunnen werken aan de belangrijkste elementen van het project of een complete kant-en-klare oplossing bieden. We maken gebruik van uw bestaande middelen en bieden u een breed scala aan opties op het gebied van toonaangevende technologieën via ons netwerk van OK-partners. We hebben aan meer dan 1000 projecten over de hele wereld gewerkt en onze ervaring samengevoegd in dit exclusieve boek met meer dan 100 pagina's vol informatie en inspiratie voor uw Hybrid OR.
Wij helpen u bij het ontwerpen van een OK-oplossing die in uw huidige en toekomstige behoeften voorziet. Onze ontwerp- en projectteams kunnen werken aan de belangrijkste elementen van het project of een complete kant-en-klare oplossing bieden. We maken gebruik van uw bestaande middelen en bieden u een breed scala aan opties op het gebied van toonaangevende technologieën via ons netwerk van OK-partners.
We hebben aan meer dan 1000 projecten over de hele wereld gewerkt en onze ervaring samengevoegd in dit exclusieve boek met meer dan 100 pagina's vol informatie en inspiratie voor uw Hybrid OR.
Oplossingen voor vaatchirurgie met onze toonaangevende beeldvormingssystemen, geavanceerde klinische hulpmiddelen en vasculaire instrumenten, mogelijk gemaakt door beeldgeleide therapie van Philips.Klik hier voor meer informatie
Dankzij onze toonaangevende beeldvormingssystemen, geavanceerde klinische hulpmiddelen en instrumenten kunnen chirurgen beslissen, geleiden, behandelen en de resultaten bevestigen.Klik hier voor meer informatie
Dankzij onze toonaangevende beeldvormingssystemen, geavanceerde klinische hulpmiddelen en instrumenten kunnen chirurgen beslissen, geleiden, behandelen en de resultaten bevestigen.Klik hier voor meer informatie
Oplossingen voor wervelkolomprocedures die geavanceerde realtimebeeldgeleiding bieden met uitzonderlijke workflowflexibiliteit voor de Hybrid OR, waarmee u snelle, nauwkeurige en vereenvoudigde procedures kunt uitvoeren, mogelijk gemaakt door beeldgeleide therapie van Philips.Klik hier voor meer informatie
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