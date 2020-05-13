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Artsen in de operatiekamer

Philips Hybrid OR

Geavanceerde procedures met uw optimale workflow

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    In het veranderende zorglandschap opent de Hybrid OR de deur naar nieuwe procedures in een omgeving die is ontworpen voor het uitvoeren van open en minimaal invasieve interventies. Philips Hybrid OR is de enige oplossing die is ontworpen om zich aan te passen aan de gewenste manier van werken voor een breed scala aan klinische teams.

    Pictogram Hybrid OR

    Een innovatieve suite waarin iedereen wil werken

    Zorg voor klinische uitmuntendheid in een veilige omgeving
     

    Chirurgen en interventionalisten kunnen nieuwe inzichten verkrijgen om de patiëntenzorg te verbeteren met ondersteuning van toonaangevende 2D- en 3D-beeldgeleiding, strenge infectiebeheersing en maatregelen voor het beheer van röntgendoses.

     

    Het Philips Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie is het hart van uw geavanceerde Hybrid OR en maakt het voor uw klinische teams mogelijk om op een eenvoudige en intuïtieve manier een schat aan klinische mogelijkheden te benutten. Onze klinische suites bieden een flexibel portfolio van geïntegreerde technologieën, instrumenten en services voor cardiale, vasculaire, neurologische, long- en wervelkolomprocedures als onderdeel van uw Hybrid OR.

    Zeer flexibel, efficiënt en gebruiksvriendelijk    

    Realiseer volledige vrijheid voor multidisciplinaire teams om in hun voorkeursposities te werken met de unieke FlexMove- en FlexArm-gantryopties die aan het plafond worden bevestigd. Deze zijn zeer geschikt voor gebruik in een multifunctionele ruimte.

    De bediening bij de tafel en de ProcedureCards-configuratie met één druk op de knop zorgen voor een hogere efficiëntie. De patiënt is op elke locatie toegankelijk, van top tot teen. Indien nodig kan het beeldvormingssysteem eenvoudig bij de tafel vandaan worden verplaatst.

    De intuïtieve gebruikersinterface van Azurion biedt meer eenvoud en controle. Zowel de Azurion1 als de FlexArm2 blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid met System Usability Scale-scores van 89 en 92.

    Informatiebronnen

    Hybrid OR-brochure (3.5MB)
    UKSH-casestudy (1.28MB)
    Partnerbrochure van Getinge (3.23MB)

    Zie de Azurion met FlexArm in actie

    Flexibiliteit in uw Hybrid OR Philips Azurion met FlexArm
    Met het Azurion-systeem kunnen we traditionele chirurgie ondersteunen en profiteren van alle technologie die in de toekomst wordt ontwikkeld. Ik denk dat we met onze drie Hybrid OR's van Philips nog vele jaren vooruit kunnen."

    Amy Bush

    Vice President, Clinical Operations, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, Verenigde Staten

    Hybrid OR boek

    Ontwerp de Hybrid OR van uw keuze

    Wij helpen u bij het ontwerpen van een OK-oplossing die in uw huidige en toekomstige behoeften voorziet. Onze ontwerp- en projectteams kunnen werken aan de belangrijkste elementen van het project of een complete kant-en-klare oplossing bieden. We maken gebruik van uw bestaande middelen en bieden u een breed scala aan opties op het gebied van toonaangevende technologieën via ons netwerk van OK-partners.

     

    We hebben aan meer dan 1000 projecten over de hele wereld gewerkt en onze ervaring samengevoegd in dit exclusieve boek met meer dan 100 pagina's vol informatie en inspiratie voor uw Hybrid OR.

    Verhalen, onderzoeken en informatie over Hybrid OR

    Dokter poseert voor de camera

    Dr. Ruiz van het Hackensack University Medical Center legt uit hoe de Hybrid OR zich aanpast aan de workflow van multidisciplinaire cardiale teams

    Dokter controleert de waarden

    Prof. Varcoe en dr. Thomas van het Prince of Wales Private Hospital ervaren het beste van twee werelden in hun Hybrid OR voor geavanceerde vasculaire behandeling

    Ontdek de verschillende specialismen op het gebied van beeldgeleide chirurgie

    • Vaatchirurgie

      Vaatchirurgie

      Oplossingen voor vaatchirurgie met onze toonaangevende beeldvormingssystemen, geavanceerde klinische hulpmiddelen en vasculaire instrumenten, mogelijk gemaakt door beeldgeleide therapie van Philips.

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    • Hartchirurgie

      Hartchirurgie

      Dankzij onze toonaangevende beeldvormingssystemen, geavanceerde klinische hulpmiddelen en instrumenten kunnen chirurgen beslissen, geleiden, behandelen en de resultaten bevestigen.

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    • Neurochirurgie

      Neurochirurgie

      Dankzij onze toonaangevende beeldvormingssystemen, geavanceerde klinische hulpmiddelen en instrumenten kunnen chirurgen beslissen, geleiden, behandelen en de resultaten bevestigen.

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    • Wervelkolomchirurgie

      Wervelkolomchirurgie

      Oplossingen voor wervelkolomprocedures die geavanceerde realtimebeeldgeleiding bieden met uitzonderlijke workflowflexibiliteit voor de Hybrid OR, waarmee u snelle, nauwkeurige en vereenvoudigde procedures kunt uitvoeren, mogelijk gemaakt door beeldgeleide therapie van Philips.

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