Chirurgen en interventionalisten kunnen nieuwe inzichten verkrijgen om de patiëntenzorg te verbeteren met ondersteuning van toonaangevende 2D- en 3D-beeldgeleiding, strenge infectiebeheersing en maatregelen voor het beheer van röntgendoses.

Het Philips Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie is het hart van uw geavanceerde Hybrid OR en maakt het voor uw klinische teams mogelijk om op een eenvoudige en intuïtieve manier een schat aan klinische mogelijkheden te benutten. Onze klinische suites bieden een flexibel portfolio van geïntegreerde technologieën, instrumenten en services voor cardiale, vasculaire, neurologische, long- en wervelkolomprocedures als onderdeel van uw Hybrid OR.