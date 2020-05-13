Solution Hybride en bloc opératoire

Obtenez les informations qui feront la différence pour améliorer les soins aux patients grâce au guidage par l'image 2D et 3D, leader sur le marché, et aux mesures strictes de contrôle des infections et de gestion des doses de rayons X.

Le système de thérapie guidée par l'image Philips Azurion est le cœur de votre bloc opératoire hybride avancé, permettant aux équipes cliniques d'exploiter facilement et intuitivement une multitude d'indications cliniques. Nos suites cliniques offrent un portefeuille large et adaptable de technologies, de dispositifs et de services intégrés pour les procédures cardiaques, vasculaires, pulmonaires, neurologiques et de la colonne vertébrale dans le cadre de votre bloc opératoire hybride.