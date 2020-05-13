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Hybrid OR

Solution Hybride en bloc opératoire

Pour des procédures fluides et efficaces

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    Vos pratiques évoluent. Les technologies s'adaptent ! Le bloc opératoire hybride ouvre la porte à de nouvelles procédures dans un cadre conçu pour réaliser des interventions ouvertes et mini-invasives. Le bloc opératoire hybride de Philips est une solution unique en son genre pensée pour s'adapter à la méthode de travail qui conviendra le mieux à de nombreuses équipes.

    Hybrid OR icon

    Une suite innovante et plébiscitée

    Assurez l'excellence clinique dans un environnement sûr et sécurisé
     

    Obtenez les informations qui feront la différence pour améliorer les soins aux patients grâce au guidage par l'image 2D et 3D, leader sur le marché, et aux mesures strictes de contrôle des infections et de gestion des doses de rayons X.

     

    Le système de thérapie guidée par l'image Philips Azurion est le cœur de votre bloc opératoire hybride avancé, permettant aux équipes cliniques d'exploiter facilement et intuitivement une multitude d'indications cliniques. Nos suites cliniques offrent un portefeuille large et adaptable de technologies, de dispositifs et de services intégrés pour les procédures cardiaques, vasculaires, pulmonaires, neurologiques et de la colonne vertébrale dans le cadre de votre bloc opératoire hybride.

    Une flexibilité, une efficacité et une facilité d'utilisation remarquables.    

    Offrez aux équipes pluridisciplinaires une liberté totale de travailler dans la position de leur choix grâce aux options uniques des bras FlexMove et FlexArm montés au plafond. Idéalement adapté à une utilisation en salle polyvalente.

    Les équipes gardent le contrôle du côté de la table et peuvent configurer le cas d'une seule main grâce aux cartes de procédure, ce qui accroît l'efficacité. Résultat : Il est possible d'accéder au patient à n'importe quel endroit, de la tête aux pieds. Si nécessaire, le système d'imagerie peut être facilement déplacé de la table.

    L'interface utilisateur intuitive d'Azurion offre une plus grande simplicité et un meilleur contrôle. L'Azurion1 et le FlexArm2 se distinguent tous deux par leur convivialité, avec des scores de 89 et 92 sur l'échelle d'utilisabilité du système.

    L'Azurion FlexArm en action 

    Flexibility in your Hybrid OR - Philips Azurion with FlexArm
    Avec le système Azurion, nous serons en mesure de continuer à faire de la chirurgie traditionnelle, qui ne disparaît pas, et de bénéficier de toutes les technologies qui pourraient voir le jour à l'avenir. Je pense que nous sommes bien placés pour disposer de trois salles d'opération hybrides Philips, qui nous accompagneront pendant de très nombreuses années, grâce à leur évolutivité."

    Amy Bush

    Vice President, Operations cliniques, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, U.S.A

    Hybrid OR book

    Concevez la salle Hybrid qui vous convient

    Nous vous aidons à concevoir une solution de bloc opératoire qui répond à vos besoins actuels et futurs. Nos équipes de conception et de projet peuvent travailler sur des éléments clés du projet ou fournir une solution complète clé en main. Nous partons de vos ressources existantes et vous offrons un large éventail de choix parmi les derniers leaders technologiques grâce à notre réseau de partenaires en matière de salles d'opération.


    Avec plus de 1000 projets dans le monde, nous avons rassemblé notre expérience dans ce livre exclusif de plus de 100 pages avec des informations et de l'inspiration pour votre bloc opératoire hybride.

    Cas, témoignages, ressources...

    Hackensack University Medical Center

    Le Dr Ruiz, du Hackensack University Medical Center, explique comment le bloc opératoire hybride s'adapte au flux de travail des équipes cardiaques multidisciplinaires.

    Prince of Wales Private Hospital

    Le professeur Varcoe et le docteur Thomas, de l'hôpital privé Prince of Wales, marient le meilleur des deux mondes dans leur bloc opératoire hybride pour les traitements vasculaires avancés.

    Hybrid OR brochure (Download .pdf)
    3.5 MB
    Brochure de la solution de salle Hybride (3.5MB)
    Seamless Hybrid OR concepts brochure (Download .pdf)
    3.23 MB
    Témoignage Getinge x Philips (3.23MB)

    Explorez les différentes spécialités de la chirurgie guidée par l'image

    • Chirurgie vasculaire

      Chirurgie vasculaire

      Solutions pour la chirurgie vasculaire avec nos systèmes d'imagerie de pointe, nos outils cliniques avancés et nos dispositifs vasculaires. Proposé par Philips thérapie guidée par l'image.

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    • Chirurgie cardiaque

      Chirurgie cardiaque

      Nos systèmes d'imagerie de pointe, nos outils cliniques avancés et nos dispositifs permettent aux chirurgiens de décider, de guider, de traiter et de confirmer les résultats.

      Cliquez ici pour en savoir plus
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    La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2022.

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