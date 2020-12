Volgens de aanbevelingen in professionele richtlijnen zouden dosisaerosolen met een voorzetstuk of inhalatiekamer met ventiel (VHC) moeten worden gebruikt, maar het werkelijke gebruik loopt daarbij achter, met schattingen variërend van 10% in het Verenigd Koninkrijk in 1990 tot 46% in Canada in 2008.

In het artikel Spacer devices for inhaled therapy: why use them, and how?1, worden de voordelen en mogelijke nadelen van het gebruik van voorzetkamers/inhalatiekamers met ventiel (VHC's) met dosisaerosolen behandeld, inclusief de grootte van de voorzetkamer, het type, het materiaal, de patiënteninterface en het feedbackmechanisme. Ook de potentiële effecten van voorzetkamers/inhalatiekameres met ventiel op de toediening van geneesmiddelen; en universele aanbevelingen over hoe patiënten deze apparaten moeten gebruiken komen aan bod. Hieronder besteden we aandacht aan enkele van deze bevindingen: