Nadenken over de behoefte aan nieuwe technologie



Het is een uitdaging waar de meeste klinieken en radiologiepraktijken mee te maken hebben: om te kunnen profiteren van de nieuwste innovaties, vooral op het gebied van MRI, moet de aankoop van een nieuw systeem worden overwogen. Toekomstbestendige software en de nieuwste beeldvormingsmethoden zijn vereist om de diagnostische mogelijkheden uit te breiden en de snelheid te verhogen. De workflow en het comfort voor patiënten en personeel moeten worden verbeterd. Maar de vraag is: hoe installeert u een nieuw systeem zonder uw praktijk wekenlang te moeten sluiten? Hoe gaat u om met het niet kunnen scannen van patiënten, het moeten uitstellen van onderzoeken naar latere data en het moeten aanvaarden van de bijbehorende economische verliezen?



Radioloog Martin Kollerer ging gebukt onder deze vragen. Samen met dr. Margit Purucker heeft hij een radiologiepraktijk in Marktredwitz in Duitsland. Hij werkt sinds 2002 met Philips-oplossingen, waaronder de Ingenia 1.5T MRI-scanner. “Een betrouwbaar, solide systeem,” zegt hij. Maar het werd tijd voor uitgebreidere functies.



Dr. Kollerer wilde profiteren van de recente ontwikkelingen en deze beschikbaar maken voor zijn patiënten en personeel. “De technologie maakt continu ontwikkelingen door naar snellere onderzoeken, beelden van hogere kwaliteit en meer focus op de patiënt,” zegt hij. Een MRI-scanner kan doorgaans echter niet zomaar even worden vervangen. Een magneet met een gewicht van meer dan drie ton vervangen kost veel moeite. Mogelijk moeten er muren of plafonds worden opgetild en moet een sterke kraan de magneet in of uit het gebouw tillen. Bovendien was de magneet die sinds enkele jaren in de praktijk in Marktredwitz werd gebruikt, verre van ouderwets. “Vervangen van de magneet zou niet voordelig of duurzaam zijn geweest,” zegt dr. Kollerer.