"Zonder enige twijfel. Alles wat te maken heeft met teleconsultatie en patiëntmonitoring is in rap tempo in de praktijk ingevoerd. Om je een beeld te geven: al in 2014 was de introductie van telegeneeskunde één van de speerpunten van de minister van Volksgezondheid, Maggie de Block. Tot maart 2020 is het niet gelukt om dat in te voeren, omdat niet alle neuzen dezelfde kant op stonden. Tijdens de eerste golf was het in twee weken geregeld; er kwam een wettelijk kader en terugbetaling werd geregeld.

Normaal gesproken hebben we in ons ziekenhuis zo'n 2.000 raadplegingen per dag, tijdens de eerste golf viel dat op een gegeven moment terug tot 30 procent. Maar omdat we meer dan 1.000 teleconsultaties per dag konden uitvoeren, hebben we toch de reguliere zorg voor een deel kunnen laten doorgaan.

Ook op medisch vlak hebben we in recordtempo zaken ontwikkeld. Van alle coronapatiënten die zich aanboden op spoed hebben we samen met enkele andere ziekenhuizen een CT-scan laten maken. In enkele weken tijd beschikten we over duizenden longscans van patiënten van wie we ook het verloop van de ziekte kenden. We hebben met behulp van artificial intelligence (AI) algoritmes en machine learning, met 96 procent accuraatheid de COVID-diagnose, ernst en dus ook het verwachte verloop kunnen voorspellen.