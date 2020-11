Asthma Solutions

Voor een groot aantal van de half miljoen astmapatiënten in Nederland geldt dat een actieve levensstijl een juiste behandeling vereist. Als ze zich niet houden aan een behandelingsregime kan dat een negatieve uitwerking hebben op hun pogingen om een actieve levensstijl te onderhouden. Hierdoor neemt de kans toe dat deze patiënten met een ernstig probleem met hun luchtwegen worden geconfronteerd, waardoor ze van het ene op het andere moment worden gedwongen inactief te zijn.



Het bedenken van oplossingen waarmee het volgen van een behandelingsregime voor de patiënten eenvoudiger en aantrekkelijker is, is daarop het beste antwoord. Daarom richten we ons op de ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen die het gemakkelijker maken voor patiënten om een regime te volgen terwijl ze hun actieve en gezonde levensstijl kunnen voorzetten.

