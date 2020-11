Alarm System Management

Niet-verwerkbare alarmen belasten de middelen van het ziekenhuis, dragen bij aan 'alarmmoeheid' en kunnen de kwaliteit van de patiëntenzorg verminderen. Desensibilisatie kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.



We zijn ons terdege bewust van het probleem. Samen met u ontwikkelen we een nieuw beheerprogramma voor alarmsystemen, met verwerkbare alarmen en waarschuwingen in real time. Dit garandeert een snelle respons en een tijdige interventie.



Met onze uitgebreide alarmbeheeroplossingen en adviesdiensten krijgen uw zorgverleners op het juiste moment de juiste informatie voor gerichte zorg.



Meer informatie over onze alarmbeheeroplossingen.