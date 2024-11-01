Alturion a été conçu pour répondre aux réalités de la pratique clinique moderne, caractérisée par un fort volume d’activité, la diversité des types d’examens et les changements d’utilisateurs d’une équipe à l’autre. Les fonctionnalités d’imagerie, l’automatisation intelligente et les processus de travail intuitifs s’associent pour garantir des performances constantes. Conçu pour les services partagés et l’évolutivité des équipements, Alturion réduit la variabilité, améliore l’efficacité des processus de travail et favorise une standardisation à grande échelle.
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Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui identifie automatiquement l’anatomie abdominale et les contours des organes, permettant ainsi de positionner les curseurs de mesure avec une intervention minimale de l’utilisateur. Cette fonctionnalité contribue à rendre les mesures plus homogènes d’un utilisateur à l’autre, tout en réduisant les manipulations manuelles et en optimisant le déroulement des examens.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui identifie automatiquement l’anatomie abdominale et les contours des organes, permettant ainsi de positionner les curseurs de mesure avec une intervention minimale de l’utilisateur. Cette fonctionnalité contribue à rendre les mesures plus homogènes d’un utilisateur à l’autre, tout en réduisant les manipulations manuelles et en optimisant le déroulement des examens.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui identifie automatiquement l’anatomie abdominale et les contours des organes, permettant ainsi de positionner les curseurs de mesure avec une intervention minimale de l’utilisateur. Cette fonctionnalité contribue à rendre les mesures plus homogènes d’un utilisateur à l’autre, tout en réduisant les manipulations manuelles et en optimisant le déroulement des examens.
Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui identifie automatiquement l’anatomie abdominale et les contours des organes, permettant ainsi de positionner les curseurs de mesure avec une intervention minimale de l’utilisateur. Cette fonctionnalité contribue à rendre les mesures plus homogènes d’un utilisateur à l’autre, tout en réduisant les manipulations manuelles et en optimisant le déroulement des examens.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Capture et enregistre automatiquement des séquences d’images en continu pendant l’acquisition en enregistrant les données d’imagerie 2D en temps réel. Cette fonctionnalité facilite la revue des images en permettant à l’utilisateur de parcourir les images capturées et de sélectionner les vues pertinentes à des fins de documentation, tout en réduisant le recours à l’acquisition manuelle de séquences.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Capture et enregistre automatiquement des séquences d’images en continu pendant l’acquisition en enregistrant les données d’imagerie 2D en temps réel. Cette fonctionnalité facilite la revue des images en permettant à l’utilisateur de parcourir les images capturées et de sélectionner les vues pertinentes à des fins de documentation, tout en réduisant le recours à l’acquisition manuelle de séquences.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Capture et enregistre automatiquement des séquences d’images en continu pendant l’acquisition en enregistrant les données d’imagerie 2D en temps réel. Cette fonctionnalité facilite la revue des images en permettant à l’utilisateur de parcourir les images capturées et de sélectionner les vues pertinentes à des fins de documentation, tout en réduisant le recours à l’acquisition manuelle de séquences.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Capture et enregistre automatiquement des séquences d’images en continu pendant l’acquisition en enregistrant les données d’imagerie 2D en temps réel. Cette fonctionnalité facilite la revue des images en permettant à l’utilisateur de parcourir les images capturées et de sélectionner les vues pertinentes à des fins de documentation, tout en réduisant le recours à l’acquisition manuelle de séquences.
Élastographie et Auto ElastQ
Élastographie et Auto ElastQ
La plate-forme d’échographie de Philips prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Élastographie et Auto ElastQ
La plate-forme d’échographie de Philips prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Élastographie et Auto ElastQ
La plate-forme d’échographie de Philips prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
La plate-forme d’échographie de Philips prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Évaluations rapides et cohérentes de l’ILA
Évaluations rapides et cohérentes de l’ILA
Quad AFI permet d’économiser 72 % de temps et de réduire le nombre de frappes au clavier de 54 %[****]. Elle réduit le nombre d’étapes grâce à l’imagerie quadriplan pour les processus de travail à vues multiples et la réalisation de mesures sur plusieurs quadrants. L’ordre flexible des mesures, le séquençage automatique, la mesure de la poche verticale maximale et les options de post-traitement rationalisent les évaluations.
Évaluations rapides et cohérentes de l’ILA
Quad AFI permet d’économiser 72 % de temps et de réduire le nombre de frappes au clavier de 54 %[****]. Elle réduit le nombre d’étapes grâce à l’imagerie quadriplan pour les processus de travail à vues multiples et la réalisation de mesures sur plusieurs quadrants. L’ordre flexible des mesures, le séquençage automatique, la mesure de la poche verticale maximale et les options de post-traitement rationalisent les évaluations.
Évaluations rapides et cohérentes de l’ILA
Quad AFI permet d’économiser 72 % de temps et de réduire le nombre de frappes au clavier de 54 %[****]. Elle réduit le nombre d’étapes grâce à l’imagerie quadriplan pour les processus de travail à vues multiples et la réalisation de mesures sur plusieurs quadrants. L’ordre flexible des mesures, le séquençage automatique, la mesure de la poche verticale maximale et les options de post-traitement rationalisent les évaluations.
Quad AFI permet d’économiser 72 % de temps et de réduire le nombre de frappes au clavier de 54 %[****]. Elle réduit le nombre d’étapes grâce à l’imagerie quadriplan pour les processus de travail à vues multiples et la réalisation de mesures sur plusieurs quadrants. L’ordre flexible des mesures, le séquençage automatique, la mesure de la poche verticale maximale et les options de post-traitement rationalisent les évaluations.
Koios
Koios
L’outil d’aide à la décision basé sur l’IA Koios, disponible de manière intégrée sur les échographes Philips mais aussi sur la station de travail externe, permet aux cliniciens de classer les lésions mammaires et les nodules thyroïdiens. L’intégration de Koios BI-RADS fournit une interprétation et une évaluation du risque de malignité en moins de deux secondes. Elle s’appuie également sur le logiciel Koios TI-RADS pour favoriser une classification fiable des lésions, à partir de plus de 350 000 cas confirmés par examen anatomopathologique.
Koios
L’outil d’aide à la décision basé sur l’IA Koios, disponible de manière intégrée sur les échographes Philips mais aussi sur la station de travail externe, permet aux cliniciens de classer les lésions mammaires et les nodules thyroïdiens. L’intégration de Koios BI-RADS fournit une interprétation et une évaluation du risque de malignité en moins de deux secondes. Elle s’appuie également sur le logiciel Koios TI-RADS pour favoriser une classification fiable des lésions, à partir de plus de 350 000 cas confirmés par examen anatomopathologique.
Koios
L’outil d’aide à la décision basé sur l’IA Koios, disponible de manière intégrée sur les échographes Philips mais aussi sur la station de travail externe, permet aux cliniciens de classer les lésions mammaires et les nodules thyroïdiens. L’intégration de Koios BI-RADS fournit une interprétation et une évaluation du risque de malignité en moins de deux secondes. Elle s’appuie également sur le logiciel Koios TI-RADS pour favoriser une classification fiable des lésions, à partir de plus de 350 000 cas confirmés par examen anatomopathologique.
L’outil d’aide à la décision basé sur l’IA Koios, disponible de manière intégrée sur les échographes Philips mais aussi sur la station de travail externe, permet aux cliniciens de classer les lésions mammaires et les nodules thyroïdiens. L’intégration de Koios BI-RADS fournit une interprétation et une évaluation du risque de malignité en moins de deux secondes. Elle s’appuie également sur le logiciel Koios TI-RADS pour favoriser une classification fiable des lésions, à partir de plus de 350 000 cas confirmés par examen anatomopathologique.
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Améliore la visualisation des flux microvasculaires à faible vélocité tout en fournissant des informations temporelles telles que le temps d’arrivée et le temps jusqu’au pic. Cette fonctionnalité permet une évaluation plus détaillée des profils de flux et contribue à rendre les évaluations plus homogènes d’un utilisateur à l’autre.
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Améliore la visualisation des flux microvasculaires à faible vélocité tout en fournissant des informations temporelles telles que le temps d’arrivée et le temps jusqu’au pic. Cette fonctionnalité permet une évaluation plus détaillée des profils de flux et contribue à rendre les évaluations plus homogènes d’un utilisateur à l’autre.
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Améliore la visualisation des flux microvasculaires à faible vélocité tout en fournissant des informations temporelles telles que le temps d’arrivée et le temps jusqu’au pic. Cette fonctionnalité permet une évaluation plus détaillée des profils de flux et contribue à rendre les évaluations plus homogènes d’un utilisateur à l’autre.
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Améliore la visualisation des flux microvasculaires à faible vélocité tout en fournissant des informations temporelles telles que le temps d’arrivée et le temps jusqu’au pic. Cette fonctionnalité permet une évaluation plus détaillée des profils de flux et contribue à rendre les évaluations plus homogènes d’un utilisateur à l’autre.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Nouvelle génération d’Auto Scan
Analyse en continu la qualité de l’image en temps réel et ajuste automatiquement les principaux paramètres d’imagerie pendant l’acquisition. Cette fonctionnalité contribue à réduire les réglages manuels et à améliorer la facilité d’utilisation de la sonde, favorisant ainsi une acquisition d’images homogène quels que soient l’utilisateur et le type d’examen.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Analyse en continu la qualité de l’image en temps réel et ajuste automatiquement les principaux paramètres d’imagerie pendant l’acquisition. Cette fonctionnalité contribue à réduire les réglages manuels et à améliorer la facilité d’utilisation de la sonde, favorisant ainsi une acquisition d’images homogène quels que soient l’utilisateur et le type d’examen.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Analyse en continu la qualité de l’image en temps réel et ajuste automatiquement les principaux paramètres d’imagerie pendant l’acquisition. Cette fonctionnalité contribue à réduire les réglages manuels et à améliorer la facilité d’utilisation de la sonde, favorisant ainsi une acquisition d’images homogène quels que soient l’utilisateur et le type d’examen.
Analyse en continu la qualité de l’image en temps réel et ajuste automatiquement les principaux paramètres d’imagerie pendant l’acquisition. Cette fonctionnalité contribue à réduire les réglages manuels et à améliorer la facilité d’utilisation de la sonde, favorisant ainsi une acquisition d’images homogène quels que soient l’utilisateur et le type d’examen.
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Imagerie nSIGHT
Imagerie nSIGHT
Surpassant les performances échographiques classiques, l’imagerie nSIGHT atteint de nouveaux niveaux de définition et de netteté. Cette architecture propriétaire, qui intègre un formateur de faisceau de haute précision multi-niveaux et un traitement parallèle de données massives, permet de réceptionner des volumes importants de données acoustiques à partir de chaque émission, mais également de réaliser une reconstruction numérique du faisceau avec un traitement focal optimisé mathématiquement. On obtient ainsi, sans compromis, des images avec une grande uniformité, une pénétration importante et une très haute cadence d’image.
Imagerie nSIGHT
Surpassant les performances échographiques classiques, l’imagerie nSIGHT atteint de nouveaux niveaux de définition et de netteté. Cette architecture propriétaire, qui intègre un formateur de faisceau de haute précision multi-niveaux et un traitement parallèle de données massives, permet de réceptionner des volumes importants de données acoustiques à partir de chaque émission, mais également de réaliser une reconstruction numérique du faisceau avec un traitement focal optimisé mathématiquement. On obtient ainsi, sans compromis, des images avec une grande uniformité, une pénétration importante et une très haute cadence d’image.
Imagerie nSIGHT
Surpassant les performances échographiques classiques, l’imagerie nSIGHT atteint de nouveaux niveaux de définition et de netteté. Cette architecture propriétaire, qui intègre un formateur de faisceau de haute précision multi-niveaux et un traitement parallèle de données massives, permet de réceptionner des volumes importants de données acoustiques à partir de chaque émission, mais également de réaliser une reconstruction numérique du faisceau avec un traitement focal optimisé mathématiquement. On obtient ainsi, sans compromis, des images avec une grande uniformité, une pénétration importante et une très haute cadence d’image.
Surpassant les performances échographiques classiques, l’imagerie nSIGHT atteint de nouveaux niveaux de définition et de netteté. Cette architecture propriétaire, qui intègre un formateur de faisceau de haute précision multi-niveaux et un traitement parallèle de données massives, permet de réceptionner des volumes importants de données acoustiques à partir de chaque émission, mais également de réaliser une reconstruction numérique du faisceau avec un traitement focal optimisé mathématiquement. On obtient ainsi, sans compromis, des images avec une grande uniformité, une pénétration importante et une très haute cadence d’image.
Technologie de sonde PureWave
Technologie de sonde PureWave
Utilise un matériau piézoélectrique avancé à base de cristaux, afin de couvrir une plage de fréquences plus large, permettant ainsi une meilleure pénétration et une haute résolution pour divers types d’examens. Cette technologie contribue à fournir des images détaillées des structures profondes comme superficielles, tout en favorisant une qualité d’image homogène
Technologie de sonde PureWave
Utilise un matériau piézoélectrique avancé à base de cristaux, afin de couvrir une plage de fréquences plus large, permettant ainsi une meilleure pénétration et une haute résolution pour divers types d’examens. Cette technologie contribue à fournir des images détaillées des structures profondes comme superficielles, tout en favorisant une qualité d’image homogène
Technologie de sonde PureWave
Utilise un matériau piézoélectrique avancé à base de cristaux, afin de couvrir une plage de fréquences plus large, permettant ainsi une meilleure pénétration et une haute résolution pour divers types d’examens. Cette technologie contribue à fournir des images détaillées des structures profondes comme superficielles, tout en favorisant une qualité d’image homogène
Utilise un matériau piézoélectrique avancé à base de cristaux, afin de couvrir une plage de fréquences plus large, permettant ainsi une meilleure pénétration et une haute résolution pour divers types d’examens. Cette technologie contribue à fournir des images détaillées des structures profondes comme superficielles, tout en favorisant une qualité d’image homogène
Auto Doppler
Auto Doppler
Ajuste automatiquement les paramètres Doppler couleur et Doppler spectral en fonction de l’anatomie et des caractéristiques du flux. Cette fonctionnalité contribue à réduire les opérations d’optimisation manuelles et à favoriser des évaluations Doppler homogènes entre les différents utilisateurs.
Auto Doppler
Ajuste automatiquement les paramètres Doppler couleur et Doppler spectral en fonction de l’anatomie et des caractéristiques du flux. Cette fonctionnalité contribue à réduire les opérations d’optimisation manuelles et à favoriser des évaluations Doppler homogènes entre les différents utilisateurs.
Auto Doppler
Ajuste automatiquement les paramètres Doppler couleur et Doppler spectral en fonction de l’anatomie et des caractéristiques du flux. Cette fonctionnalité contribue à réduire les opérations d’optimisation manuelles et à favoriser des évaluations Doppler homogènes entre les différents utilisateurs.
Ajuste automatiquement les paramètres Doppler couleur et Doppler spectral en fonction de l’anatomie et des caractéristiques du flux. Cette fonctionnalité contribue à réduire les opérations d’optimisation manuelles et à favoriser des évaluations Doppler homogènes entre les différents utilisateurs.
MFI
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant les modalités d’imagerie au système d’échographie, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant les modalités d’imagerie au système d’échographie, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant les modalités d’imagerie au système d’échographie, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant les modalités d’imagerie au système d’échographie, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Les hôpitaux et les établissements de santé dépensent de plus en plus d’argent pour protéger leurs systèmes et les données patient contre les cyberattaques. C’est la raison pour laquelle les dépenses liées à la sécurité informatique du secteur de la santé dépasseront 65 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Grâce à leur grande mobilité, les échographes peuvent être utilisés dans les environnements câblés ou sans fil. Par conséquent, Philips a fait de leur sécurité une priorité.
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Les hôpitaux et les établissements de santé dépensent de plus en plus d’argent pour protéger leurs systèmes et les données patient contre les cyberattaques. C’est la raison pour laquelle les dépenses liées à la sécurité informatique du secteur de la santé dépasseront 65 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Grâce à leur grande mobilité, les échographes peuvent être utilisés dans les environnements câblés ou sans fil. Par conséquent, Philips a fait de leur sécurité une priorité.
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Les hôpitaux et les établissements de santé dépensent de plus en plus d’argent pour protéger leurs systèmes et les données patient contre les cyberattaques. C’est la raison pour laquelle les dépenses liées à la sécurité informatique du secteur de la santé dépasseront 65 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Grâce à leur grande mobilité, les échographes peuvent être utilisés dans les environnements câblés ou sans fil. Par conséquent, Philips a fait de leur sécurité une priorité.
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Les hôpitaux et les établissements de santé dépensent de plus en plus d’argent pour protéger leurs systèmes et les données patient contre les cyberattaques. C’est la raison pour laquelle les dépenses liées à la sécurité informatique du secteur de la santé dépasseront 65 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Grâce à leur grande mobilité, les échographes peuvent être utilisés dans les environnements câblés ou sans fil. Par conséquent, Philips a fait de leur sécurité une priorité.
Collaboration Live
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Entretien
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats de service, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats de service, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
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La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats de service, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats de service, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formation
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Formation
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Auto Measure Abdomen
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui identifie automatiquement l’anatomie abdominale et les contours des organes, permettant ainsi de positionner les curseurs de mesure avec une intervention minimale de l’utilisateur. Cette fonctionnalité contribue à rendre les mesures plus homogènes d’un utilisateur à l’autre, tout en réduisant les manipulations manuelles et en optimisant le déroulement des examens.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui identifie automatiquement l’anatomie abdominale et les contours des organes, permettant ainsi de positionner les curseurs de mesure avec une intervention minimale de l’utilisateur. Cette fonctionnalité contribue à rendre les mesures plus homogènes d’un utilisateur à l’autre, tout en réduisant les manipulations manuelles et en optimisant le déroulement des examens.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui identifie automatiquement l’anatomie abdominale et les contours des organes, permettant ainsi de positionner les curseurs de mesure avec une intervention minimale de l’utilisateur. Cette fonctionnalité contribue à rendre les mesures plus homogènes d’un utilisateur à l’autre, tout en réduisant les manipulations manuelles et en optimisant le déroulement des examens.
Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui identifie automatiquement l’anatomie abdominale et les contours des organes, permettant ainsi de positionner les curseurs de mesure avec une intervention minimale de l’utilisateur. Cette fonctionnalité contribue à rendre les mesures plus homogènes d’un utilisateur à l’autre, tout en réduisant les manipulations manuelles et en optimisant le déroulement des examens.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Capture et enregistre automatiquement des séquences d’images en continu pendant l’acquisition en enregistrant les données d’imagerie 2D en temps réel. Cette fonctionnalité facilite la revue des images en permettant à l’utilisateur de parcourir les images capturées et de sélectionner les vues pertinentes à des fins de documentation, tout en réduisant le recours à l’acquisition manuelle de séquences.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Capture et enregistre automatiquement des séquences d’images en continu pendant l’acquisition en enregistrant les données d’imagerie 2D en temps réel. Cette fonctionnalité facilite la revue des images en permettant à l’utilisateur de parcourir les images capturées et de sélectionner les vues pertinentes à des fins de documentation, tout en réduisant le recours à l’acquisition manuelle de séquences.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Capture et enregistre automatiquement des séquences d’images en continu pendant l’acquisition en enregistrant les données d’imagerie 2D en temps réel. Cette fonctionnalité facilite la revue des images en permettant à l’utilisateur de parcourir les images capturées et de sélectionner les vues pertinentes à des fins de documentation, tout en réduisant le recours à l’acquisition manuelle de séquences.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Capture et enregistre automatiquement des séquences d’images en continu pendant l’acquisition en enregistrant les données d’imagerie 2D en temps réel. Cette fonctionnalité facilite la revue des images en permettant à l’utilisateur de parcourir les images capturées et de sélectionner les vues pertinentes à des fins de documentation, tout en réduisant le recours à l’acquisition manuelle de séquences.
Élastographie et Auto ElastQ
Élastographie et Auto ElastQ
La plate-forme d’échographie de Philips prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Élastographie et Auto ElastQ
La plate-forme d’échographie de Philips prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Élastographie et Auto ElastQ
La plate-forme d’échographie de Philips prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
La plate-forme d’échographie de Philips prend en charge les méthodes d’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement. Les méthodes ElastQ Imaging d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, permettant ainsi une visualisation et une mesure quantitatives de la dureté tissulaire. Avec Auto ElastQ, découvrez une nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Évaluations rapides et cohérentes de l’ILA
Évaluations rapides et cohérentes de l’ILA
Quad AFI permet d’économiser 72 % de temps et de réduire le nombre de frappes au clavier de 54 %[****]. Elle réduit le nombre d’étapes grâce à l’imagerie quadriplan pour les processus de travail à vues multiples et la réalisation de mesures sur plusieurs quadrants. L’ordre flexible des mesures, le séquençage automatique, la mesure de la poche verticale maximale et les options de post-traitement rationalisent les évaluations.
Évaluations rapides et cohérentes de l’ILA
Quad AFI permet d’économiser 72 % de temps et de réduire le nombre de frappes au clavier de 54 %[****]. Elle réduit le nombre d’étapes grâce à l’imagerie quadriplan pour les processus de travail à vues multiples et la réalisation de mesures sur plusieurs quadrants. L’ordre flexible des mesures, le séquençage automatique, la mesure de la poche verticale maximale et les options de post-traitement rationalisent les évaluations.
Évaluations rapides et cohérentes de l’ILA
Quad AFI permet d’économiser 72 % de temps et de réduire le nombre de frappes au clavier de 54 %[****]. Elle réduit le nombre d’étapes grâce à l’imagerie quadriplan pour les processus de travail à vues multiples et la réalisation de mesures sur plusieurs quadrants. L’ordre flexible des mesures, le séquençage automatique, la mesure de la poche verticale maximale et les options de post-traitement rationalisent les évaluations.
Quad AFI permet d’économiser 72 % de temps et de réduire le nombre de frappes au clavier de 54 %[****]. Elle réduit le nombre d’étapes grâce à l’imagerie quadriplan pour les processus de travail à vues multiples et la réalisation de mesures sur plusieurs quadrants. L’ordre flexible des mesures, le séquençage automatique, la mesure de la poche verticale maximale et les options de post-traitement rationalisent les évaluations.
Koios
Koios
L’outil d’aide à la décision basé sur l’IA Koios, disponible de manière intégrée sur les échographes Philips mais aussi sur la station de travail externe, permet aux cliniciens de classer les lésions mammaires et les nodules thyroïdiens. L’intégration de Koios BI-RADS fournit une interprétation et une évaluation du risque de malignité en moins de deux secondes. Elle s’appuie également sur le logiciel Koios TI-RADS pour favoriser une classification fiable des lésions, à partir de plus de 350 000 cas confirmés par examen anatomopathologique.
Koios
L’outil d’aide à la décision basé sur l’IA Koios, disponible de manière intégrée sur les échographes Philips mais aussi sur la station de travail externe, permet aux cliniciens de classer les lésions mammaires et les nodules thyroïdiens. L’intégration de Koios BI-RADS fournit une interprétation et une évaluation du risque de malignité en moins de deux secondes. Elle s’appuie également sur le logiciel Koios TI-RADS pour favoriser une classification fiable des lésions, à partir de plus de 350 000 cas confirmés par examen anatomopathologique.
Koios
L’outil d’aide à la décision basé sur l’IA Koios, disponible de manière intégrée sur les échographes Philips mais aussi sur la station de travail externe, permet aux cliniciens de classer les lésions mammaires et les nodules thyroïdiens. L’intégration de Koios BI-RADS fournit une interprétation et une évaluation du risque de malignité en moins de deux secondes. Elle s’appuie également sur le logiciel Koios TI-RADS pour favoriser une classification fiable des lésions, à partir de plus de 350 000 cas confirmés par examen anatomopathologique.
L’outil d’aide à la décision basé sur l’IA Koios, disponible de manière intégrée sur les échographes Philips mais aussi sur la station de travail externe, permet aux cliniciens de classer les lésions mammaires et les nodules thyroïdiens. L’intégration de Koios BI-RADS fournit une interprétation et une évaluation du risque de malignité en moins de deux secondes. Elle s’appuie également sur le logiciel Koios TI-RADS pour favoriser une classification fiable des lésions, à partir de plus de 350 000 cas confirmés par examen anatomopathologique.
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Améliore la visualisation des flux microvasculaires à faible vélocité tout en fournissant des informations temporelles telles que le temps d’arrivée et le temps jusqu’au pic. Cette fonctionnalité permet une évaluation plus détaillée des profils de flux et contribue à rendre les évaluations plus homogènes d’un utilisateur à l’autre.
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Améliore la visualisation des flux microvasculaires à faible vélocité tout en fournissant des informations temporelles telles que le temps d’arrivée et le temps jusqu’au pic. Cette fonctionnalité permet une évaluation plus détaillée des profils de flux et contribue à rendre les évaluations plus homogènes d’un utilisateur à l’autre.
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Améliore la visualisation des flux microvasculaires à faible vélocité tout en fournissant des informations temporelles telles que le temps d’arrivée et le temps jusqu’au pic. Cette fonctionnalité permet une évaluation plus détaillée des profils de flux et contribue à rendre les évaluations plus homogènes d’un utilisateur à l’autre.
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Imagerie microvasculaire super résolution avec temps d’arrivée et temps jusqu’au pic
Améliore la visualisation des flux microvasculaires à faible vélocité tout en fournissant des informations temporelles telles que le temps d’arrivée et le temps jusqu’au pic. Cette fonctionnalité permet une évaluation plus détaillée des profils de flux et contribue à rendre les évaluations plus homogènes d’un utilisateur à l’autre.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
La fonctionnalité CEUS peut transformer le rôle de l’échographie dans le foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions suspectes du foie et d’offrir une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Nouvelle génération d’Auto Scan
Analyse en continu la qualité de l’image en temps réel et ajuste automatiquement les principaux paramètres d’imagerie pendant l’acquisition. Cette fonctionnalité contribue à réduire les réglages manuels et à améliorer la facilité d’utilisation de la sonde, favorisant ainsi une acquisition d’images homogène quels que soient l’utilisateur et le type d’examen.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Analyse en continu la qualité de l’image en temps réel et ajuste automatiquement les principaux paramètres d’imagerie pendant l’acquisition. Cette fonctionnalité contribue à réduire les réglages manuels et à améliorer la facilité d’utilisation de la sonde, favorisant ainsi une acquisition d’images homogène quels que soient l’utilisateur et le type d’examen.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Analyse en continu la qualité de l’image en temps réel et ajuste automatiquement les principaux paramètres d’imagerie pendant l’acquisition. Cette fonctionnalité contribue à réduire les réglages manuels et à améliorer la facilité d’utilisation de la sonde, favorisant ainsi une acquisition d’images homogène quels que soient l’utilisateur et le type d’examen.
Analyse en continu la qualité de l’image en temps réel et ajuste automatiquement les principaux paramètres d’imagerie pendant l’acquisition. Cette fonctionnalité contribue à réduire les réglages manuels et à améliorer la facilité d’utilisation de la sonde, favorisant ainsi une acquisition d’images homogène quels que soient l’utilisateur et le type d’examen.
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Imagerie nSIGHT
Imagerie nSIGHT
Surpassant les performances échographiques classiques, l’imagerie nSIGHT atteint de nouveaux niveaux de définition et de netteté. Cette architecture propriétaire, qui intègre un formateur de faisceau de haute précision multi-niveaux et un traitement parallèle de données massives, permet de réceptionner des volumes importants de données acoustiques à partir de chaque émission, mais également de réaliser une reconstruction numérique du faisceau avec un traitement focal optimisé mathématiquement. On obtient ainsi, sans compromis, des images avec une grande uniformité, une pénétration importante et une très haute cadence d’image.
Imagerie nSIGHT
Surpassant les performances échographiques classiques, l’imagerie nSIGHT atteint de nouveaux niveaux de définition et de netteté. Cette architecture propriétaire, qui intègre un formateur de faisceau de haute précision multi-niveaux et un traitement parallèle de données massives, permet de réceptionner des volumes importants de données acoustiques à partir de chaque émission, mais également de réaliser une reconstruction numérique du faisceau avec un traitement focal optimisé mathématiquement. On obtient ainsi, sans compromis, des images avec une grande uniformité, une pénétration importante et une très haute cadence d’image.
Imagerie nSIGHT
Surpassant les performances échographiques classiques, l’imagerie nSIGHT atteint de nouveaux niveaux de définition et de netteté. Cette architecture propriétaire, qui intègre un formateur de faisceau de haute précision multi-niveaux et un traitement parallèle de données massives, permet de réceptionner des volumes importants de données acoustiques à partir de chaque émission, mais également de réaliser une reconstruction numérique du faisceau avec un traitement focal optimisé mathématiquement. On obtient ainsi, sans compromis, des images avec une grande uniformité, une pénétration importante et une très haute cadence d’image.
Surpassant les performances échographiques classiques, l’imagerie nSIGHT atteint de nouveaux niveaux de définition et de netteté. Cette architecture propriétaire, qui intègre un formateur de faisceau de haute précision multi-niveaux et un traitement parallèle de données massives, permet de réceptionner des volumes importants de données acoustiques à partir de chaque émission, mais également de réaliser une reconstruction numérique du faisceau avec un traitement focal optimisé mathématiquement. On obtient ainsi, sans compromis, des images avec une grande uniformité, une pénétration importante et une très haute cadence d’image.
Technologie de sonde PureWave
Technologie de sonde PureWave
Utilise un matériau piézoélectrique avancé à base de cristaux, afin de couvrir une plage de fréquences plus large, permettant ainsi une meilleure pénétration et une haute résolution pour divers types d’examens. Cette technologie contribue à fournir des images détaillées des structures profondes comme superficielles, tout en favorisant une qualité d’image homogène
Technologie de sonde PureWave
Utilise un matériau piézoélectrique avancé à base de cristaux, afin de couvrir une plage de fréquences plus large, permettant ainsi une meilleure pénétration et une haute résolution pour divers types d’examens. Cette technologie contribue à fournir des images détaillées des structures profondes comme superficielles, tout en favorisant une qualité d’image homogène
Technologie de sonde PureWave
Utilise un matériau piézoélectrique avancé à base de cristaux, afin de couvrir une plage de fréquences plus large, permettant ainsi une meilleure pénétration et une haute résolution pour divers types d’examens. Cette technologie contribue à fournir des images détaillées des structures profondes comme superficielles, tout en favorisant une qualité d’image homogène
Utilise un matériau piézoélectrique avancé à base de cristaux, afin de couvrir une plage de fréquences plus large, permettant ainsi une meilleure pénétration et une haute résolution pour divers types d’examens. Cette technologie contribue à fournir des images détaillées des structures profondes comme superficielles, tout en favorisant une qualité d’image homogène
Auto Doppler
Auto Doppler
Ajuste automatiquement les paramètres Doppler couleur et Doppler spectral en fonction de l’anatomie et des caractéristiques du flux. Cette fonctionnalité contribue à réduire les opérations d’optimisation manuelles et à favoriser des évaluations Doppler homogènes entre les différents utilisateurs.
Auto Doppler
Ajuste automatiquement les paramètres Doppler couleur et Doppler spectral en fonction de l’anatomie et des caractéristiques du flux. Cette fonctionnalité contribue à réduire les opérations d’optimisation manuelles et à favoriser des évaluations Doppler homogènes entre les différents utilisateurs.
Auto Doppler
Ajuste automatiquement les paramètres Doppler couleur et Doppler spectral en fonction de l’anatomie et des caractéristiques du flux. Cette fonctionnalité contribue à réduire les opérations d’optimisation manuelles et à favoriser des évaluations Doppler homogènes entre les différents utilisateurs.
Ajuste automatiquement les paramètres Doppler couleur et Doppler spectral en fonction de l’anatomie et des caractéristiques du flux. Cette fonctionnalité contribue à réduire les opérations d’optimisation manuelles et à favoriser des évaluations Doppler homogènes entre les différents utilisateurs.
MFI
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant les modalités d’imagerie au système d’échographie, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant les modalités d’imagerie au système d’échographie, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant les modalités d’imagerie au système d’échographie, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Prenez des décisions diagnostiques en toute confiance, même lors de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant les modalités d’imagerie au système d’échographie, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une visualisation avancée et vous permettant une prise de décision plus rapide.
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Les hôpitaux et les établissements de santé dépensent de plus en plus d’argent pour protéger leurs systèmes et les données patient contre les cyberattaques. C’est la raison pour laquelle les dépenses liées à la sécurité informatique du secteur de la santé dépasseront 65 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Grâce à leur grande mobilité, les échographes peuvent être utilisés dans les environnements câblés ou sans fil. Par conséquent, Philips a fait de leur sécurité une priorité.
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Les hôpitaux et les établissements de santé dépensent de plus en plus d’argent pour protéger leurs systèmes et les données patient contre les cyberattaques. C’est la raison pour laquelle les dépenses liées à la sécurité informatique du secteur de la santé dépasseront 65 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Grâce à leur grande mobilité, les échographes peuvent être utilisés dans les environnements câblés ou sans fil. Par conséquent, Philips a fait de leur sécurité une priorité.
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Les hôpitaux et les établissements de santé dépensent de plus en plus d’argent pour protéger leurs systèmes et les données patient contre les cyberattaques. C’est la raison pour laquelle les dépenses liées à la sécurité informatique du secteur de la santé dépasseront 65 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Grâce à leur grande mobilité, les échographes peuvent être utilisés dans les environnements câblés ou sans fil. Par conséquent, Philips a fait de leur sécurité une priorité.
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Un système de sécurité puissant pour protéger les données sensibles des patients
Les hôpitaux et les établissements de santé dépensent de plus en plus d’argent pour protéger leurs systèmes et les données patient contre les cyberattaques. C’est la raison pour laquelle les dépenses liées à la sécurité informatique du secteur de la santé dépasseront 65 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Grâce à leur grande mobilité, les échographes peuvent être utilisés dans les environnements câblés ou sans fil. Par conséquent, Philips a fait de leur sécurité une priorité.
Collaboration Live
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Entretien
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats de service, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats de service, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
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La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats de service, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats de service, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formation
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Formation
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Formation
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Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Fiche technique
Common Specifications/System Dimensions
Common Specifications/System Dimensions
Width
57,2 cm
Height
146,4 cm à 162,6 cm
Depth
98,3 cm
Weight
82,6 kg sans périphériques
Panneau de commande
Panneau de commande
Degrés de mouvement
Pivote à 180° à partir du centre ; liberté totale de mouvement latéral, positions illimitées
Réglage en hauteur
760,5 à 954,5 mm
Common Specifications/System Dimensions
Common Specifications/System Dimensions
Width
57,2 cm
Height
146,4 cm à 162,6 cm
Panneau de commande
Panneau de commande
Degrés de mouvement
Pivote à 180° à partir du centre ; liberté totale de mouvement latéral, positions illimitées
Disponibilité variable suivant les pays où aucun recalage supplémentaire n’est requis. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.
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