Cette solution à sonde unique haute performance pour les examens d’imagerie GYN et OB 1er trimestre offre une résolution très élevée, une meilleure pénétration et des fonctionnalités 3D/4D avancées dans une conception ergonomique et légère. Une visualisation améliorée, une meilleure sensibilité Doppler couleur et un champ d’acquisition plus large favorisent un diagnostic fiable malgré les diverses exigences de l’examen endovaginal. Reportez-vous aux caractéristiques ci-dessous.
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Disponibilité variable suivant les pays où aucun recalage supplémentaire n’est requis. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.
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