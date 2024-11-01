Auto Measure

Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.